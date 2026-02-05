Ига Швьонтек изрази възхищението си към Линдзи Вон заради несломимия ѝ дух

В света на спорта често ставаме свидетели на вдъхновяващи истории за кураж и непримиримост. Полската тенис звезда Ига Швьонтек, която вече е шесткратна шампионка от турнирите от Големия шлем, открито засвидетелства подкрепата си към легендарната скиорка Линдзи Вон. Американката, въпреки тежката си контузия, обяви, че ще се бори за участие на предстоящите Олимпийски игри в Милано-Кортина.

Линдзи Вон, която е на 41 години и притежава олимпийско злато от Ванкувър 2010, както и две световни титли, преживя сериозен инцидент по време на супергигантския слалом в Кран Монтана, Швейцария. След падане на 30 януари, тя получи скъсване на предна кръстна връзка, контузия на менискуса и натъртване на костите в лявото коляно – травми, които биха обезкуражили всеки спортист.

Въпреки това, Вон демонстрира завидна решителност и на специална пресконференция заяви, че няма да се откаже от мечтата си да стартира в женското спускане на Олимпиадата. Тя подчерта, че ще положи всички усилия, за да се възстанови навреме и да застане на стартовата линия.

Ига Швьонтек не остана безразлична към борбения дух на американската скиорка. В социалните мрежи тя сподели: „Докато се бориш, ти си победител“, изразявайки дълбокото си уважение и възхищение към Линдзи Вон.