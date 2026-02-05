Новини
Спорт »
Други спортове »
Ига Швьонтек изрази възхищението си към Линдзи Вон заради несломимия ѝ дух

Ига Швьонтек изрази възхищението си към Линдзи Вон заради несломимия ѝ дух

5 Февруари, 2026 13:05 734 3

  • тенис -
  • ига швьонтек-
  • шампионка -
  • големия шлем-
  • подкрепа-
  • скиорка -
  • линдзи вон-
  • олимпийски игри -
  • милано-кортина-
  • ски

Тази трогателна подкрепа между две от най-големите имена в световния спорт е поредното доказателство, че истинските шампиони се познават не само по медалите, а и по силата на характера и волята да преодоляват всяко препятствие

Ига Швьонтек изрази възхищението си към Линдзи Вон заради несломимия ѝ дух - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В света на спорта често ставаме свидетели на вдъхновяващи истории за кураж и непримиримост. Полската тенис звезда Ига Швьонтек, която вече е шесткратна шампионка от турнирите от Големия шлем, открито засвидетелства подкрепата си към легендарната скиорка Линдзи Вон. Американката, въпреки тежката си контузия, обяви, че ще се бори за участие на предстоящите Олимпийски игри в Милано-Кортина.

Линдзи Вон, която е на 41 години и притежава олимпийско злато от Ванкувър 2010, както и две световни титли, преживя сериозен инцидент по време на супергигантския слалом в Кран Монтана, Швейцария. След падане на 30 януари, тя получи скъсване на предна кръстна връзка, контузия на менискуса и натъртване на костите в лявото коляно – травми, които биха обезкуражили всеки спортист.

Въпреки това, Вон демонстрира завидна решителност и на специална пресконференция заяви, че няма да се откаже от мечтата си да стартира в женското спускане на Олимпиадата. Тя подчерта, че ще положи всички усилия, за да се възстанови навреме и да застане на стартовата линия.

Ига Швьонтек не остана безразлична към борбения дух на американската скиорка. В социалните мрежи тя сподели: „Докато се бориш, ти си победител“, изразявайки дълбокото си уважение и възхищение към Линдзи Вон.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ангеле!!!

    6 1 Отговор
    Само милфове !!! Милфове , ама готини !!!

    13:10 05.02.2026

  • 2 димитри

    1 0 Отговор
    При контузия на менискус не е възможно да стъпваш нормално , по лошо е контузия на ахилесово сухожилие........Там едва креташ и естественно куцаш!Интересното при ахилеса е ,че трудно ходиш по равно и нанадолу и е по леко да ходиш нагоре!Та стига сте ни създавали идоли и гении!

    13:23 05.02.2026

  • 3 Така си е...

    0 0 Отговор
    Черният у и, дсва крилаа-а.

    13:46 05.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове