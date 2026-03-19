Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ива Иванова с нов впечатляващ успех на корта в Египет

19 Март, 2026 14:25 502 2

Българката премина втория кръг на надпреварата

Ива Иванова с нов впечатляващ успех на корта в Египет - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенис надежда Ива Иванова продължава да впечатлява с изключителната си форма на международния турнир в Шарм Ел Шейх, Египет. Младата състезателка, която е едва на 19 години и заема пета позиция в основната схема, демонстрира характер и воля за победа, като преодоля втория кръг след драматичен обрат.

В оспорван двубой срещу представителката на Китай Шъюй Е, Иванова показа завидна издръжливост и хладнокръвие. След като отстъпи първия сет с 4:6, българката не се предаде и успя да обърне развоя на срещата, спечелвайки следващите два с 7:5, 7:5. Така тя си осигури място в четвъртфиналите на престижната надпревара на твърди кортове.

В следващия кръг Ива ще се изправи срещу американката Виктория Мълвил, която премина през квалификациите и също демонстрира отлична спортна форма.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Развълнуван

    0 0 Отговор
    Много, ама изключително много се развълнувах.

    14:34 19.03.2026

  • 2 Георги

    0 0 Отговор
    чичо Румен да я пише водач на листа.

    15:46 19.03.2026

