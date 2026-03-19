Ива Иванова с нов впечатляващ успех на корта в Египет

Българската тенис надежда Ива Иванова продължава да впечатлява с изключителната си форма на международния турнир в Шарм Ел Шейх, Египет. Младата състезателка, която е едва на 19 години и заема пета позиция в основната схема, демонстрира характер и воля за победа, като преодоля втория кръг след драматичен обрат.

В оспорван двубой срещу представителката на Китай Шъюй Е, Иванова показа завидна издръжливост и хладнокръвие. След като отстъпи първия сет с 4:6, българката не се предаде и успя да обърне развоя на срещата, спечелвайки следващите два с 7:5, 7:5. Така тя си осигури място в четвъртфиналите на престижната надпревара на твърди кортове.

В следващия кръг Ива ще се изправи срещу американката Виктория Мълвил, която премина през квалификациите и също демонстрира отлична спортна форма.