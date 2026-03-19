Спортът по ТВ в четвъртък (19 март)

19 Март, 2026 10:18

Ето какво може да гледате по телевизията днес

11.30 Ски алпийски дисциплини: СК в Лилехамер, спускане, мъже - Евроспорт 1

12.50 Фрийстайл ски: СК в Тин, слоупстайл, мъже и жени - Евроспорт 2

13.00 Ски алпийски дисциплини: СК в Лилехамер, спускане, жени - Евроспорт 1

14.30 Снукър: Уърлд Оупън, полуфинал - Евроспорт 1

15.00 Колоездене: Гран При на Денен, мъже - Евроспорт 2

16.00 Волейбол: Фенербахче – Сандичи - МАХ Спорт 3

17.00 Тенис: Мастърс 1000 в Маями - МАХ Спорт 1

17.00 Биатлон: Световна купа в Осло, преследване, мъже - Евроспорт 1

18.00 Футбол: Спартак Варна – Лудогорец - Диема спорт

18.00 Ски скокове: Ски полети във Викерсунд - Евроспорт 1

19.45 Футбол: Лион - Селта - МАХ Спорт 3

19.45 Футбол: АЕК Ларнака – Кристъл Палас - МАХ Спорт 4

19.45 Футбол: Мидтиланд - Нотингам - бТВ Екшън

19.45 Футбол: Ракув - Фиорентина - Ринг тв

19.45 Ски бягане: СК в Лейк Плесид, спринт, мъже и жени - Евроспорт 1

20.00 Голф: PGA тур, Валспар чемпиъншип, първи ден - Евроспорт 2

21.15 Баскетбол: Олимпиакос – Баскония - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: Рома - Болоня - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Бетис - Панатинайкос - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Астън Вила - Лил - бТВ Екшън

22.00 Футбол: Порто - Щутгарт - Ринг тв


