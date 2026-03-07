Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Българската мъжка щафета по биатлон финишира 16-а в Контиолахти

7 Март, 2026 21:32 411 1

Норвегия триумфира с безупречна стрелба

Българската мъжка щафета по биатлон финишира 16-а в Контиолахти - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по биатлон при мъжете се нареди на 16-о място в престижната щафета 4х7,5 км от Световната купа в Контиолахти, Финландия.

Съставът на България – Константин Василев, Владимир Илиев, Антон Синапов и Васил Зашев – демонстрира стабилна стрелба, използвайки едва шест допълнителни патрона в осемте си стрелбища. Въпреки това, последният пост се оказа решаващ – Васил Зашев допусна грешка в легналата стрелба и трябваше да премине през наказателна обиколка, което забави отбора и го остави на 3 минути и 29.7 секунди зад победителите.

Безапелационен успех за норвежкия квартет – Йоханес Дале, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Лагрейд и Ветле Шаастад Кристиансен. Седем допълнителни патрона и нито една наказателна обиколка – това бе рецептата за златото, а Кристиансен блесна на последния пост, поразявайки всичките десет мишени с десет изстрела. Норвегия пресече финала с време 1:13:30.7, оставяйки Франция на 19.1 секунди зад себе си.

Френският тим, известен като „петлите“, в състав Оскар Ломбардо, Фабиен Клод, Емилиен Жаклен и Кентен Фийон Майе, също се справи с шест допълнителни патрона, но именно Фийон Майе забави темпото на последния пост, което позволи на Кристиансен да го изпревари в решителните метри. Шведската щафета (Виктор Бранд, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуелсон) се пребори за бронза, въпреки една наказателна обиколка и десет допълнителни патрона. Скандинавците се възползваха от колебанията на конкурентите и завършиха на 48.1 секунди от първото място.

Домакините от Финландия останаха четвърти, следвани от отбора на САЩ, а Германия затвори челната шестица в това оспорвано състезание.

В неделя, от 17:55 ч. българско време, ще се проведе масовият старт на 15 км при мъжете, а по-рано – от 14:40 ч., дамите ще премерят сили в щафетата 4х6 км.


  • 1 Да,бе

    1 1 Отговор
    А 17-я отбор е бил на ТЕЛК,че да пререди нашия....

    21:52 07.03.2026

