Призиви за оставка на председателя на Олимпийските игри в Лос Анджелис заради връзки с делото "Епстийн"

Призиви за оставка на председателя на Олимпийските игри в Лос Анджелис заради връзки с делото "Епстийн"

5 Февруари, 2026 15:03 1 297 7

Общественото напрежение расте, а призивите за прозрачност и морална отговорност стават все по-силни

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от недоволство заля организационния комитет на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис 2028, след като името на неговия председател Кейси Вазерман изплува сред обширните документи, свързани със скандалните досиета на Джефри Епстийн. Разкритията предизвикаха бурни реакции и доведоха до категорични искания за незабавната му оставка.

Джанис Хан, член на Надзорния съвет на окръг Лос Анджелис, изрази твърдата си позиция, че участието на Вазерман в подготовката на престижното спортно събитие е напълно недопустимо.

„Присъствието му в ръководството отклонява вниманието от нашите спортисти и от огромния труд, който влагаме в организацията на Олимпиадата“, подчерта тя.

Към критиките се присъедини и Линдзи Хорват, която акцентира върху значението на предстоящите Игри за жените в спорта.

„Очаква се Лос Анджелис 2028 да бъде домакин на рекорден брой жени-атлети. Какъв сигнал изпращаме, ако подготовката се ръководи от човек, близък до осъден за трафик на жени и непълнолетни? Сега е моментът да покажем, че наистина ценим и защитаваме жените“, заяви Хорват.


Оценка 3.9 от 7 гласа.
  • 1 ВАЗЕРМАН И ТОЙ ЛИ Е ОТ ЕШКЕНАЗИТАТА

    9 0 Отговор
    То в Америка само юдосатанисти бе. Няма ли нормални.

    15:08 05.02.2026

  • 2 Красавецът от миналия век

    4 0 Отговор
    Дончо сачмата, нали и той се е възползвал от услугите на Ебщайн?

    15:13 05.02.2026

  • 3 рекорден брой жени-атлети

    0 1 Отговор
    Джефри никога не е канил жени—атлети на парти.

    Коментиран от #5

    15:13 05.02.2026

  • 4 чичо Джеф

    2 0 Отговор
    И Тръмпоча май ще бъде принуден да сдава поста, след като изтече във файловете на Епстейн, въпреки че специално някои документи, уличаващи лично него в пeдo-филия, бяха премахнати часове след публикуването им на сайта на министерството на правосъдието.

    16:15 05.02.2026

  • 5 фърст лейди Мелани:

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "рекорден брой жени-атлети":

    Да бе и гладните мЪниканки от Източна Европа не ни канеше. Аз по обявите в Адрес 4000 го намерих моя Тръмпоч.

    16:16 05.02.2026

  • 6 Чуторан

    1 0 Отговор
    Този ухиленият Перко Налъмов управлява целиябсвят??? Боже мили, слез на земята, защото вересиите ти за прибиране са много.

    16:58 05.02.2026

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Какво физиономия само е направило Рижото ПСЕ...

    16:59 05.02.2026

