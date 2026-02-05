Призиви за оставка на председателя на Олимпийските игри в Лос Анджелис заради връзки с делото "Епстийн"

Вълна от недоволство заля организационния комитет на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис 2028, след като името на неговия председател Кейси Вазерман изплува сред обширните документи, свързани със скандалните досиета на Джефри Епстийн. Разкритията предизвикаха бурни реакции и доведоха до категорични искания за незабавната му оставка.
Джанис Хан, член на Надзорния съвет на окръг Лос Анджелис, изрази твърдата си позиция, че участието на Вазерман в подготовката на престижното спортно събитие е напълно недопустимо.
„Присъствието му в ръководството отклонява вниманието от нашите спортисти и от огромния труд, който влагаме в организацията на Олимпиадата“, подчерта тя.
Към критиките се присъедини и Линдзи Хорват, която акцентира върху значението на предстоящите Игри за жените в спорта.
„Очаква се Лос Анджелис 2028 да бъде домакин на рекорден брой жени-атлети. Какъв сигнал изпращаме, ако подготовката се ръководи от човек, близък до осъден за трафик на жени и непълнолетни? Сега е моментът да покажем, че наистина ценим и защитаваме жените“, заяви Хорват.
