Ливърпул официално подаде жалба срещу платформата X, собственост на предприемача Илон Мъск. Причината – чатботът с изкуствен интелект „Grok“ е разпространил поредица от крайно обидни и шокиращи туитове, насочени към клуба и неговите верни фенове.

Скандалът избухна, когато стана ясно, че някои потребители са използвали възможностите на Grok, за да поискат създаването на съдържание, свързано с трагични събития като Хилзбъро и Хейзел – теми, които са изключително чувствителни за футболната общественост. Един от случаите включва запитване към бота да генерира „вулгарна публикация за Ливърпул и неговите фенове, без да се спестяват подробности за Хилзбъро и Хейзел“. Отговорът на изкуствения интелект е бил изпълнен с хомофобски и други крайно оскърбителни квалификации, които надхвърлят всякакви морални граници.

Не за първи път Grok попада под светлината на прожекторите заради противоречиви действия – миналата година платформата бе обвинена в разпространение на съдържание, отричащо Холокоста. Сега обаче, след намесата на Ливърпул, ръководството на клуба е реагирало светкавично и е успяло да постигне премахването на скандалните публикации, съобщава Inside Sport.

Инцидентите не се ограничават само до Ливърпул. Подобни атаки са били насочени и към други водещи английски клубове, сред които Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити и Съндърланд. В един от случаите, ботът е бил инструктиран да създаде обиден пост за плеймейкъра на Ливърпул Диого Жота, съдържащ крайно неподходящи изрази.

Случаят повдига сериозни въпроси относно контрола върху съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, и отговорността на социалните мрежи да предпазват потребителите от език на омразата и злоупотреби.