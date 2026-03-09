Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ливърпул влезе в остър сблъсък със социалната мрежа X на Илон Мъск

9 Март, 2026 13:54 476 0

  • ливърпул-
  • x-
  • илон мъск-
  • grok-
  • изкуствен интелект-
  • футбол-
  • скандал-
  • хилзбъро-
  • хейзел-
  • социални мрежи-
  • обидни публикации-
  • английска висша лига

Футболната общественост настоява за по-строги мерки и ефективен мониторинг

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул официално подаде жалба срещу платформата X, собственост на предприемача Илон Мъск. Причината – чатботът с изкуствен интелект „Grok“ е разпространил поредица от крайно обидни и шокиращи туитове, насочени към клуба и неговите верни фенове.

Скандалът избухна, когато стана ясно, че някои потребители са използвали възможностите на Grok, за да поискат създаването на съдържание, свързано с трагични събития като Хилзбъро и Хейзел – теми, които са изключително чувствителни за футболната общественост. Един от случаите включва запитване към бота да генерира „вулгарна публикация за Ливърпул и неговите фенове, без да се спестяват подробности за Хилзбъро и Хейзел“. Отговорът на изкуствения интелект е бил изпълнен с хомофобски и други крайно оскърбителни квалификации, които надхвърлят всякакви морални граници.

Не за първи път Grok попада под светлината на прожекторите заради противоречиви действия – миналата година платформата бе обвинена в разпространение на съдържание, отричащо Холокоста. Сега обаче, след намесата на Ливърпул, ръководството на клуба е реагирало светкавично и е успяло да постигне премахването на скандалните публикации, съобщава Inside Sport.

Инцидентите не се ограничават само до Ливърпул. Подобни атаки са били насочени и към други водещи английски клубове, сред които Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити и Съндърланд. В един от случаите, ботът е бил инструктиран да създаде обиден пост за плеймейкъра на Ливърпул Диого Жота, съдържащ крайно неподходящи изрази.

Случаят повдига сериозни въпроси относно контрола върху съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, и отговорността на социалните мрежи да предпазват потребителите от език на омразата и злоупотреби.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
