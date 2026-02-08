Новини
Страхотно! Григор Димитров и български тийнейджър атакуват турнира на двойки в Далас

8 Февруари, 2026 19:59

Гришо ще излезе на корта в надпреварата на двойки заедно с 19-годишния талант Георги Георгиев

Страхотно! Григор Димитров и български тийнейджър атакуват турнира на двойки в Далас - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изцяло български тандем ще радва родните почитатели на тениса по време на престижния АТР 500 турнир в Далас. Първата ни ракета Григор Димитров ще излезе на корта в надпреварата на двойки заедно с 19-годишния талант Георги Георгиев, след като организаторите предоставиха уайлд кард на двамата българи.

В първия кръг на състезанието нашето дуо ще има нелеката задача да се изправи срещу американския тандем Бен Шелтън и Александър Ковачевич. Предстоящият двубой се очертава като изключително ценен опит за младия Георгиев, който вече вкуси от атмосферата на турнира в Далас. Тийнейджърът участва с покана и в квалификациите на сингъл, където обаче отстъпи пред втория поставен в пресявките Закари Свайда. Решението на домакините да заложат на Георгиев не е случайно – той се утвърди като един от най-добрите играчи в местния университетски отбор.

Освен ангажиментите при дуетите, за Григор Димитров предстои и старт в основната схема на сингъл. В първия кръг най-добрият ни тенисист ще премери сили с американеца Алекс Микълсън.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Гост

    Отговор
    Тоя що не беше в Пловдив? А? Пфу! Местя за тоя отстъпник ..

    Коментиран от #3

    20:10 08.02.2026

  Евгени от Алфапласт

    Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    20:39 08.02.2026

  Българин

    Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    На него му е по хубаво да спи с мексикански джипсита отколкото с българки,нали е от Монако.

    21:05 08.02.2026

  Артилерист

    Отговор
    Примерът на Григор е добър. Прогнозите са в полза на американците, но Гришо беше на път да победи Синара, преди да се контузи, макар че и тогава прогнозистите не го брояха. Успех, българи!

    Коментиран от #7

    21:48 08.02.2026

  Димитър Иванков - Митко Талисмана

    Отговор
    Не е истина как Микълсън ще сгъне гришу-то. Ще го направи сам да си говори.

    22:28 08.02.2026

  Май знам

    Отговор
    Как ще свърши мача, след като се изправят срещу Ковачевич и Бен Шелтън

    22:29 08.02.2026

  Май знам

    Отговор

    До коментар #4 от "Артилерист":

    Григор влиза в тази година след гадна контузия и не е във форма, ако успее да запази позицията или да се изкачи в 30 те , ще е голям успех, а че дава възможност на младото момче да играе на двойки е добър пример , и аз им желая успех, но не съм оптимист

    Коментиран от #8

    22:45 08.02.2026

  Май знам

    Отговор

    До коментар #7 от "Май знам":

    Даже и да загубят , на младото ще му остане добър спомен, че е играл с Григор срещу Шелтън

    22:55 08.02.2026

  Селянин

    Отговор
    Куту е българин що не игра за България?4982

    00:26 09.02.2026

