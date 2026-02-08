Страхотно! Григор Димитров и български тийнейджър атакуват турнира на двойки в Далас

Изцяло български тандем ще радва родните почитатели на тениса по време на престижния АТР 500 турнир в Далас. Първата ни ракета Григор Димитров ще излезе на корта в надпреварата на двойки заедно с 19-годишния талант Георги Георгиев, след като организаторите предоставиха уайлд кард на двамата българи.

В първия кръг на състезанието нашето дуо ще има нелеката задача да се изправи срещу американския тандем Бен Шелтън и Александър Ковачевич. Предстоящият двубой се очертава като изключително ценен опит за младия Георгиев, който вече вкуси от атмосферата на турнира в Далас. Тийнейджърът участва с покана и в квалификациите на сингъл, където обаче отстъпи пред втория поставен в пресявките Закари Свайда. Решението на домакините да заложат на Георгиев не е случайно – той се утвърди като един от най-добрите играчи в местния университетски отбор.

Освен ангажиментите при дуетите, за Григор Димитров предстои и старт в основната схема на сингъл. В първия кръг най-добрият ни тенисист ще премери сили с американеца Алекс Микълсън.