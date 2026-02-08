Страхотно! Григор Димитров и български тийнейджър атакуват турнира на двойки в Далас

Изцяло български тандем ще радва родните почитатели на тениса по време на престижния АТР 500 турнир в Далас. Първата ни ракета Григор Димитров ще излезе на корта в надпреварата на двойки заедно с 19-годишния талант Георги Георгиев, след като организаторите предоставиха уайлд кард на двамата българи.
В първия кръг на състезанието нашето дуо ще има нелеката задача да се изправи срещу американския тандем Бен Шелтън и Александър Ковачевич. Предстоящият двубой се очертава като изключително ценен опит за младия Георгиев, който вече вкуси от атмосферата на турнира в Далас. Тийнейджърът участва с покана и в квалификациите на сингъл, където обаче отстъпи пред втория поставен в пресявките Закари Свайда. Решението на домакините да заложат на Георгиев не е случайно – той се утвърди като един от най-добрите играчи в местния университетски отбор.
Освен ангажиментите при дуетите, за Григор Димитров предстои и старт в основната схема на сингъл. В първия кръг най-добрият ни тенисист ще премери сили с американеца Алекс Микълсън.
1 Гост
Коментиран от #3
20:10 08.02.2026
2 Евгени от Алфапласт
20:39 08.02.2026
3 Българин
До коментар #1 от "Гост":На него му е по хубаво да спи с мексикански джипсита отколкото с българки,нали е от Монако.
21:05 08.02.2026
4 Артилерист
Коментиран от #7
21:48 08.02.2026
5 Димитър Иванков - Митко Талисмана
22:28 08.02.2026
6 Май знам
22:29 08.02.2026
7 Май знам
До коментар #4 от "Артилерист":Григор влиза в тази година след гадна контузия и не е във форма, ако успее да запази позицията или да се изкачи в 30 те , ще е голям успех, а че дава възможност на младото момче да играе на двойки е добър пример , и аз им желая успех, но не съм оптимист
Коментиран от #8
22:45 08.02.2026
8 Май знам
До коментар #7 от "Май знам":Даже и да загубят , на младото ще му остане добър спомен, че е играл с Григор срещу Шелтън
22:55 08.02.2026
9 Селянин
00:26 09.02.2026