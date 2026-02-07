Александър Везенков беше най-резултатен при разгромна победа на Олимпиакос

Александър Везенков беше най-резултатен при победата на Олимпиакос със 109:77 над Виртус Болоня. Срещата в Пирея беше от 27-ия кръг на Евролигата. Саша вкара 20 точки, хвана 8 борби и направи 3 асистенции за малко над 22 минути на терена.

Преди срещата българският баскетболист получи наградата си за MVP на месец януари в Евролигата.

Олимпиакос изигра феноменална втора четвърт, която спечели с 26 точки разлика и реши изхода от срещата. Тайлър Дорси вкара 18 точки за победителите, а Евън Фурние добави 11.

За Виртус най-резултатен беше Дерик Олстън с 16 точки.

Олимпиакос е втори във временното класиране със 17 победи и 9 загуби. Италианският отбор е 13-и с 12 победи и 15 поражения.