Левски ще урежда сметките си с Ботев Враца

7 Февруари, 2026 08:30 874 4

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лидерът Левски се завръща в официалните мачове за efbet Лига с домакинство на Ботев (Враца). Двубоят от 20-ия кръг на шампионата е с начален час 17:30 на стадион “Георги Аспарухов”, а рефер на срещата ще бъде Никола Попов.

“Сините” вече започнаха със срещите през пролетта, след като във вторник се изправиха срещу Лудогорец в мача за Суперкупата на България и загубиха с 0:1. Сега играчите на Хулио Веласкес ще искат да се върнат на правилния път, за да продължат борбата за титлата този сезон.

Към момента Левски е на първо място с актив от 44 точки. Преднината пред втория към момента ЦСКА 1948 е четири точки, но “червените” вече изиграха срещата си от кръга - победата над Монтана вчера. Трети с 37 точки пък е Лудогорец, който също е с мач по-малко от тима от Бистрица. Ботев (Враца) от своя страна е в златната среда и се намира на девета позиция с 25 точки, което до голяма степен дава спокойствие на тима за мястото в елита.

Наставникът на тима от “Герена” няма сериозни кадрови проблеми, като единствено аут за мача е Карл Фабиен, който едва вчера се включи нормално в тренировъчния процес. Старши треньорът на Ботев - Тодор Симов пък ще може да използва сериозно подсилване от страна на ЦСКА, след като цели четирима футболисти на “червените” бяха преотстъпени на врачани - Сейни Санянг, Йоан Борносузов, Марин Орлинов и Мартин Стойчев.

Двата тима вече играха един срещу друг в рамките на сезона. В мач от петия кръг на шампионата във Враца срещата завърши 0:0, което бе и първата грешна стъпка на Левски за сезона в efbet Лига.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокала

    4 2 Отговор
    1-2 🙈

    09:39 07.02.2026

  • 2 ТО КО ЩЕ ЕДИНИЯ ЛУДИТЕ

    1 0 Отговор
    ЗАПОЧВАЛИ ДРУГИТЕ СМЕТКИ ЩЕЛИ ДА УРЕЖДАТ СЪС КАКВО ДАА С ПО ДЕСЕТ ЧУЖДИ ВЪВ СЪСТАВА СИ. УБИХТЕ ФУТБОЛА БЪЛГАРСКИЯТ. А СЕГА ЗА ЕДИН ЛУМПЕН КОИТО ТАКА НАРИЧА ДРУГИТЕ. И ИМ ПОЖЕЛАВА ДА СИ ОДЯТ. СЕГА ЗА ТАМ РЕД НЯМА МНОГО МЛАДИ СЪС СУБ И ДРОГА СИ ОТИДОХА. КАК ДА ЗАБРАВИМ ТОШО ТОЙ СЪЗДАДЕ ВЪЗДИГНА ФУТБОЛ СПОРТ ДО НЕБЕСАТА КУПИ ТИТЛИ МЕДАЛИ ЗЛАТНИ. И ТОВА Е ИСТИНАТА. ТИ СИГУРНО СИ ЗАБРАВИЛ И БОТЕВ ЛЕВСКИ АСПАРУХ КРУМ СИМЕОН. АЗ НЕ. АЙДЕ ОДИ И УДАРИ МУ ЕДНА ..........

    10:01 07.02.2026

  • 3 Новичок

    0 0 Отговор
    Чисто порно ,Никола Попов им е дал дузпа още от съблекалнята на тия от Ново Начало Пеевски.Твърда единица е мача.

    Коментиран от #4

    11:23 07.02.2026

  • 4 Арда

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Новичок":

    Като вашия гол от явна засада и пак сте недоволни от Кабаков.

    12:46 07.02.2026

