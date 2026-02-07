Христо Янев: Искаме още от същото и да ставаме по-добри

Треньорът на ЦСКА Христо Янев беше доволен от победата на своя отбор с 3:1 над Арда при рестара на сезона. Той сподели, че отборът му е направил добър мач, който трябва да му даде стимул занапред.

"Много неща ми харесаха. Запазили са се духът и енергията, отборът се бори докрай да спечели. Днес направихме добър мач, организирахме добри атаки, вкарахме добри голове. Това трябва да ни дава стимул занапред. През цялото време се опитвахме да пробием Арда. Това е един много добър отбор. Само преди няколко месеца постигна поредни победи срещу ЦСКА.

Днес нашият отбор водеше играта и успяхме да контролираме събитията, дори когато получихме гол, който дойде от нищото. Иска ни се да виждаме още от същото, да ставаме по-добри. Един отбор се изгражда във времето, а не за един месец. На всеки му трябва време. Имаме доста нови момчета и трябва да сме търпеливи. Имаме тези футболисти, които днес изиграхме мача и трябва да коментираме тях.

Имаме състав, който ни дава възможност да се конкурира на всяка позиция. Ако успеем да запазим мотивацията, ще представляваме отбор, който ще радва феновете.