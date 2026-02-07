Новини
Христо Янев: Искаме още от същото и да ставаме по-добри

7 Февруари, 2026 09:29 855 3

  • христо янев-
  • цска-
  • футбол-
  • арда

Много неща ми харесаха

Христо Янев: Искаме още от същото и да ставаме по-добри - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на ЦСКА Христо Янев беше доволен от победата на своя отбор с 3:1 над Арда при рестара на сезона. Той сподели, че отборът му е направил добър мач, който трябва да му даде стимул занапред.

"Много неща ми харесаха. Запазили са се духът и енергията, отборът се бори докрай да спечели. Днес направихме добър мач, организирахме добри атаки, вкарахме добри голове. Това трябва да ни дава стимул занапред. През цялото време се опитвахме да пробием Арда. Това е един много добър отбор. Само преди няколко месеца постигна поредни победи срещу ЦСКА.

Днес нашият отбор водеше играта и успяхме да контролираме събитията, дори когато получихме гол, който дойде от нищото. Иска ни се да виждаме още от същото, да ставаме по-добри. Един отбор се изгражда във времето, а не за един месец. На всеки му трябва време. Имаме доста нови момчета и трябва да сме търпеливи. Имаме тези футболисти, които днес изиграхме мача и трябва да коментираме тях.

Имаме състав, който ни дава възможност да се конкурира на всяка позиция. Ако успеем да запазим мотивацията, ще представляваме отбор, който ще радва феновете.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Арда

    5 4 Отговор
    Ние нищо не играхме особенно второто полувреме.Незнам каква е причината но Тунчев нещо беше свалил Гарда.Та затова недей си мисли че сте нещо ,нямаше съпротива от страна на Арда която можем и сме го правили.

    10:29 07.02.2026

  • 2 ЦарВАР

    4 5 Отговор
    майсторлък си е да признаеш гол от засада, така се става шампион ...........

    Коментиран от #3

    10:33 07.02.2026

  • 3 Локо Пд

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЦарВАР":

    Така е но я ги виж пак недоволстват от съдията Кабаков.Наглеци.

    12:43 07.02.2026

