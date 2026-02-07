Новини
Спорт »
Световен футбол »
Варна очаква дерби днес: Черно море посреща Спартак!

Варна очаква дерби днес: Черно море посреща Спартак!

7 Февруари, 2026 08:09 719 8

  • черно море-
  • спартак варна-
  • футбол-
  • варненско дерби

Дербито на стадион “Тича” стартира в 12:30 часа, а главен съдия ще бъде Радослав Гидженов

Варна очаква дерби днес: Черно море посреща Спартак! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Черно море и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в двубой от 20-ия кръг на efbet Лига. Дербито на стадион “Тича” стартира в 12:30 часа, а главен съдия ще бъде Радослав Гидженов.

Още в началото на втория полусезон родният шампионат ни предлага интригуващо варненско дерби. Настроението в двата лагера, с оглед на класирането обаче, е доста различно. “Моряците” се намират на петото място във временното класиране и при една евентуална победа днес може да се наместят в топ 4. Спартак от своя страна е 12-ти и е в дълга серия без победа.

Черно море проведе своята подготовка в България, като изигра шест контролни срещи. Варненци се подсилиха с Хорхе Солер Падиля, който обаче все още не е ясно дали ще може да стартира от първата минута. Иначе Илиан Илиев няма да може да разчита на двама от своите футболисти. Димитър Тонев и Андреас Калкан имаха контузии още в края на миналия полусезон. Въпреки че тренираха наравно със своите съотборници и взеха участие в контролите по време на зимната подготовка, двамата все още не са напълно здрави и не се чувстват напълно готови.

Ситуацията в Спартак е доста по-различна. “Соколите” също водиха подготовката си в България, но за разлика от градския си съперник, успяха да привлекат немалко нови играчи. Най-отличаващото се ново попълнение може би е Димо Кръстев, който пристигна от Фиорентина. Спартак се раздели с една от двете си големи звезди - Бернардо Коуто, който премина в ЦСКА 1948. Другият диамант в редиците на Гьоко Хаджиевски - Шанде, засега остава в клуба, въпреки че името му беше сериозно свързвано с трансфер в Ботев (Пловдив).

Черно море определено излиза фаворит в днешния мач. Освен класирането и формата през есенния полусезон, “моряците” традиционно се явяват доста неудобен съперник за “соколите”. До този момент “зелено-белите” имат 25 спечелени дербита, а “сините” 15. Най-често обаче двата тима завършват наравно - цели 26 пъти. Последното дерби, играло се по-рано през сезона, завърши в полза на Черно море (1:3). Последният мач на “Тича” пък не излъчи победител - 1:1.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ритнитопковци

    2 1 Отговор
    Събрани хайвани да си дерат гърлата, ч и улици затварят униформените им слуги

    08:38 07.02.2026

  • 4 ТИМ съсипаха хубавия град Варна чрез

    3 0 Отговор
    хората си в общинския съвет

    09:36 07.02.2026

  • 5 чайка

    4 1 Отговор
    За този безхаберен мач вече има стълпотворение на полицаи пред Тича, а има два часа до началото

    Коментиран от #7

    10:43 07.02.2026

  • 6 Проверка на агитките

    3 0 Отговор
    Дербито Тича - Ш.Сокол е по-старо от Слабияуефски.

    10:48 07.02.2026

  • 7 Родната полиция

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "чайка":

    Значи селските квартални жигити и уикенд крадците могат да се развихрят след обяд. И двата клубни стадиона са на нивото на трета четвърта дивизия в западноевропейските страни и по 5-10 полицаи са достатъчни.

    Коментиран от #8

    10:54 07.02.2026

  • 8 чайка

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Родната полиция":

    Има 4 полицейски автомобила паркирани на тротоара на светофара до стадиона.Глобата за простосмъртните беше 100 лв при въвеждането на зелената зона около другият стадион който се строи над 20 години

    11:12 07.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове