Лиа Каратанчева и Диан Недев са полуфиналисти на двойки на турнир в САЩ

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Орландо (САЩ) с награден фонд 60 хиляди долара.

Каратанчева и Анита Сахдиева (Украйна), поставени под номер 4 в схемата, спечелиха без игра след отказ на съперничките им Ема Бургич (Босна и Херцеговина) и Олга Говорцова (Беларус).В спор за място на финала двете ще играят срещу американките Анна Роджърс и Алана Смит.

Каратанчева има седем титли в кариерата си на двойки от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).



Диан Недев пък достигна до полуфиналите на двойки на турнира на клей в Палм Коуст (САЩ) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и Алекса Чирич (Сърбия) победиха на четвъртфиналите четвъртите поставени Рийс Фалк (Нова Зеландия) и Жоао Витор Сеолин (Бразилия) с 6:4, 7:5.

В спор за място на финала двамата ще играят срещу водачите в схемата Томазо Компанучи (Италия) и Мануел Салво (Аржентина).