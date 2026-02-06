Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ЦСКА с категорична победа над Арда и място сред водещите четири в Първа лига

ЦСКА с категорична победа над Арда и място сред водещите четири в Първа лига

6 Февруари, 2026 19:46 1 208 7

Срещата започна с гол за гостите от Кърджали

ЦСКА с категорична победа над Арда и място сред водещите четири в Първа лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА демонстрира характер, като надви Арда с убедителното 3:1 на Националния стадион "Васил Левски" и се изкачи сред първите четири във временното класиране на Първа лига.

Срещата започна с изненадващ обрат – гостите от Кърджали откриха резултата в 22-ата минута. След хаотична ситуация в наказателното поле, Атанас Кабов се възползва и прати топката в мрежата на "червените", хвърляйки феновете на Арда в екстаз.

Въпреки ранния шок, столичани не се предадоха. Малко преди почивката, в 44-ата минута, Йоанис Питас възстанови равенството с прецизен удар с глава след изпълнение на статично положение – истински майсторски гол, който върна увереността в редиците на ЦСКА.

Втората част започна вихрено за домакините. Само осем минути след подновяването на играта, Лумбард Делова разтърси мрежата на Арда с великолепен далечен шут, с който изведе "армейците" напред – 2:1.

Крайното 3:1 оформи новото попълнение Лео Перейра, който отбеляза първия си гол с екипа на ЦСКА около 73-ата минута, с което сложи точка на спора и донесе ценни три точки на своя тим.

С този успех "червените" вече заемат четвъртата позиция в таблицата с актив от 34 точки, докато Арда остава на десето място с 24 пункта.

ЦСКА - АРДА 3:1

0:1 Атанас Кабов 22', 1:1 Йоанис Питас 44', 2:1 Лумбард Делова 53', 3:1 Лео Перейра 71'

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов (В), 2. Пастор, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 17. Анхело Мартино (90' - 3. Андрей Йорданов), 99. Джеймс Ето’о (75' - 73. Илиан Илиев), 6. Бруно Жордао (К) (58' - 94. Исак Соле), 10. Макс Ебонг, 11. Мохамед Брахими, 28. Йоанис Питас (75' - 9. Леандро Годой), 38. Лео Перейра (90' - 91. Алекс Тунчев)

Старши треньор: Христо Янев

Арда: 1. Анатолий Господинов (В) (К), 21. Вячеслав Велев, 18. Джелал Хюсеинов (74' - 99. Бирсент Карагарен), 93. Феликс Ебоа Ебоа, 35. Димитър Велковски, 80. Лъчезар Котев, 20. Серкан Юсеин (38' - 4. Давид Акинтола), 8. Атанас Кабов, 71. Ивелин Попов (69' - 39. Антонио Вутов), 10. Светослав Ковачев (69' - 11. Андре Шиняшики), 17. Патрик Луан (74' - 30. Уилсон Самаке)

Старши треньор: Александър Тунчев


  • 1 Спонсора плаща

    7 6 Отговор
    Коефициента излезе добър. Доволно мачле. И двете страни доволни. Публиката ясна.

    19:56 06.02.2026

  • 2 Червени Шампоани

    7 6 Отговор
    Браво

    20:10 06.02.2026

  • 3 ПОЗОР БЕЗ

    3 6 Отговор
    Нито един българин. Ставай бай Тошо и ги мятай. Старите пак ще ти помогнат поне още две три Белене да направиш. Продадоха България захвърлиха лева всичко що построи си го разпределиха МУШИКИТЕ. Алчност тъпизъм и далавери само. А народе не народ а фци.

    Коментиран от #4

    21:09 06.02.2026

  • 4 Овратен

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "ПОЗОР БЕЗ":

    Всеки ден лумпените като теб Намаляват ! Младите нито знаят нито се интересуват за твоите кошмари !

    Коментиран от #6

    21:39 06.02.2026

  • 5 НеутраленЗрител

    3 0 Отговор
    когато им признаха гола от засада, разбрах че няма смисъл да гледам по нататък, пълна пародия ..........

    08:17 07.02.2026

  • 6 ЧЕСТЕН

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Овратен":

    Всичко което пиша е самата истина и добрата. Щом така мислиш мислите забравете и Ботев Левски Раковски. Забравете Аспарух Крум Симеон. Позор сте МУШИКИ и злобни .ИИИ ЗА НА ТАМ РЕД НЯМА. КОЛКО МЛАДИ ЛУМПЕНИ СИ ОТИДОХА УЖ БЕЗ КОШМАРИ АМА С ДРОГА И СУБ..АЙДЕ ......

    08:24 07.02.2026

  • 7 Лудогорец

    2 0 Отговор
    Тоя мач мирише отвсякъде.Спомням си играта на Арда когато ни биха със 3:2.Снощи много кротки и неискащи да играят.Защо ли.

    10:33 07.02.2026

