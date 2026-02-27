Новини
България »
София »
КНСБ: Малката потребителска кошница достига 59,48 евро

КНСБ: Малката потребителска кошница достига 59,48 евро

27 Февруари, 2026 13:09 609 31

  • храни-
  • супермаркет-
  • кнсб-
  • малка потребителска кошница-
  • инфлация-
  • поскъпване

В малките търговски обекти се поддържат по-високи цени при плодовете и зеленчуците

КНСБ: Малката потребителска кошница достига 59,48 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Малката потребителска кошница (МПК) достигна до 59,48 евро през февруари. Наблюдаваме увеличение спрямо януари с 0,68 евро, това е 1,2% ръст спрямо януари и 4,8% спрямо юни 2025 г. Това съобщи на пресконференция заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Виолета Иванова. Тя представи данните на синдиката във връзка с наблюдение на цените от малката потребителска кошница през февруари. Продължава бавният темп на нарастване на цените, каза Иванова и допълни, че увеличението не излиза извън рамките на очакваното и допустимото, цитирана от БТА.

По-значително увеличение има при доматите – 6,6%, и краставиците – със 7,3% спрямо януари. Цената на краставиците е нараснала със 73,7% спрямо юни 2025 г. Цената на хляба продължава да нараства и има 1,4% увеличение спрямо януари, каза Иванова. Хлябът е поскъпнал с 6,3% спрямо юни 2025 г.

В малките търговски обекти се поддържат по-високи цени при плодовете и зеленчуците, каза още тя.
При минералната вода и кафето има задържане на цените през февруари спрямо януари, но в сравнение с юни 2025 г. ръстът при водата е 10,9%, а при кафе еспресо в чаша увеличението е 43%, каза Виолета Иванова.

По отношение на услугите тя посочи, че има 0,8% нарастване на цената на платеното паркиране в сравнение с януари, а цените на таксиметровите услуги са се задържали в рамките на последния месец, но от началото на годината са нараствали с 8,4% дневна тарифа и 9,2% нощна тарифа. Има 0,6% поскъпване при фризьорските услуги в сравнение с януари.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че се поддържат разлики между цената на дребно и цената на едро, обявявана всяка седмица от комисията по стокови борси и тържища - 70% от борсата до съответния магазин, каза Димитров.

Той допълни, че кравето сирене и прясното мляко са на 125% от средното европейско ниво като ценово равнище. Настояваме за разследващи действия в регулатора, каза Димитров и допълни, че оризът и белият боб имат над 60% разлика между цената на дребно и цената на едро.

Регионалните различия стигат до 20% на някои стоки, обясни Пламен Димитров. Той допълни, че между Габрово и Велико Търново има 2 евро разлика в цената на сиренето. КНСБ е отчела 1,49 евро по-висока цена на охладеното пиле в Добрич спрямо Варна, 1,83 евро по-скъп свински бут във Видин спрямо Бургас и 1,03 евро по-скъпи яйца в Благоевград спрямо Ловеч.

По отношение на заплатите Пламен Димитров подчерта, че средната работна заплата има реален растеж 23,3% за 2025 г. спрямо 2021 г. В обществения сектор увеличението е 18,5%, а в частния – 23,5%. Минималната работна заплата има реално нарастване от 30,9% от 2021 г. до 2026 година, каза още Димитров.

За основните изводи от Консолидирана фискална програма за 2025 г., Пламен Димитров обясни, че общите приходи са в размер над 86 милиарда лева, а разходите са в размер над 92 милиарда лева. Собствените приходи на България за 2025 г. могат да покрият необходимите разходи, включително за заплати и пенсии, и текуща издръжка, без капиталовите разходи. Ако сме вземали заеми и сме получили средства от Европейския съюз, те са отишли за капиталовата програма, каза Димитров.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герп боклуци

    13 2 Отговор
    Пак да гласувате за герб

    13:13 27.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Кошницата струва 60 евро.А продуктите в кошницата колко струват.

    13:16 27.02.2026

  • 3 Това са абсолютно глупости

    10 1 Отговор
    Кристин лагард вчера заяви че семействата не го усещат но инфлацията спада . А всеки ден излизат статии за икономически спад закриване на работни места и предприятия и загуби особено в автомобилната промишленост. На следващия ден ведра обстановка и опровержение че вървим нагоре и само нагоре като Европейски съюз.
    Замислям се с този популизъм докъде ще стигнем а да не забравим и нашите ,, блестящи ,, управляващи 3394

    13:17 27.02.2026

  • 4 Аз пък

    4 1 Отговор
    изяждам по 2 кошници на ден!

    13:22 27.02.2026

  • 5 Банан

    10 1 Отговор
    Излъгаха народа цените са на горе

    Коментиран от #23

    13:22 27.02.2026

  • 6 Тия кърлежи

    9 0 Отговор
    Тия угоени кърлежи умора нямат. Те да ни кажат, ние нали сме стари и грозни, с каква кошница пазаруваме. Абе засрамете се бе, дебелаци охранени , нито сте умни, нито красиви. Стига се набутвате на държавната хранилка, това не са никакви оправдания за вашето лежа не.

    13:23 27.02.2026

  • 7 баце борисов

    4 0 Отговор
    не е вярно ,я да дойде оня плехо да каже за цените на едро ,дори слезд еврото всичко ,повтарям ВСИЧКО поевтинява масово , например - 12 годишното уиски е поевтиняла бе С ЕДНО ЕВРО ...НАПРАВО СИ Е БЕЗ ПАРИ

    13:25 27.02.2026

  • 8 Сталин

    8 0 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    13:25 27.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    За цените - гледат предния месец,
    За доходите- пет години назад ‼️

    Що ли не сравнят цените от преди пет години,
    а доходите от преди месец🤔

    Коментиран от #14

    13:25 27.02.2026

  • 10 Сталин

    5 0 Отговор
    Няма да се плашите от цените ,вие вече сте в клуба на богатите

    13:26 27.02.2026

  • 11 имаджин

    4 0 Отговор
    Малката потребителска кошница е с обем на чантичката, на някоя ученичка в 8-ми клас.

    13:26 27.02.2026

  • 12 Настопроценти

    4 0 Отговор
    В Бългерията цените са богатите,а не хората.

    13:27 27.02.2026

  • 13 1.2% ИНФЛАЦИЯ НА МЕСЕЦ

    5 1 Отговор
    = 14.4% инфрация заа 2026. Много е благо у клуба на богатите.

    13:29 27.02.2026

  • 14 Мишел

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Цените в кошниците са от борсата, цените в магазините са без контрол, до 100% по-високи.

    Коментиран от #15

    13:30 27.02.2026

  • 15 Ходи

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    на борсата!

    13:33 27.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Софийски селянин,Пенсионер

    5 0 Отговор
    Малката измислена кошница от някой си иди0т я знаем,но какво правим с Голямата...

    13:34 27.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    5 1 Отговор
    Ма как бе, даже е поевтиняла тая кошница, че резко забогатяхме в клуба на клошарите на задан скорост!

    13:34 27.02.2026

  • 20 Краси

    3 0 Отговор
    Чанта Била колко струва?

    13:35 27.02.2026

  • 21 Ако за

    5 0 Отговор
    59,48 € напълним кошницата с депутатски кюфтета,могат да се нахранят 100 пенсионери.

    13:36 27.02.2026

  • 22 Гост

    3 1 Отговор
    Да ви еб@№$($)$)№– мръсна! Преди вирусната абракадабра пазарувах храни и напитки за 400-600 лв. месечно (200-300 евро) от специализиран магазин за отбрани стоки. Сега ми струват по 800-900 евро, само че с дебнене на намаления и от супермаркет - т.е. масови продукти!

    13:36 27.02.2026

  • 23 Герп боклуци

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Банан":

    Прочети отново коментар 1

    13:37 27.02.2026

  • 24 Пред Кауфланд

    3 0 Отговор
    има безплатни колички!Големи!

    13:37 27.02.2026

  • 25 Рон Джереми

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ганя Путинофила":

    Напълниха ви устите.

    13:38 27.02.2026

  • 26 Мирчо

    3 0 Отговор
    Свалих 100!кг.!

    13:39 27.02.2026

  • 27 60 евро е сериозна сума

    3 1 Отговор
    Хвала на тези управници, които успяха да постигнат един човек да изкарва с 60 евро на месец. 4х60 общо 240 евро. Как стигат за изхранване е фантастика.

    13:41 27.02.2026

  • 28 Алекс

    5 0 Отговор
    Как строго са регламентирани тези неща в Дубай,видяно лично с очите си.
    По закон 50% задължително участие на емирството,говоря за хипермаркетите и всички останали магазини.
    Имат право на 30 % търговска надценка,надолу може,нагоре Ъбсурд!
    Точка по въпроса.

    Коментиран от #29

    13:41 27.02.2026

  • 29 Ние сме над дубайците

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Алекс":

    ...по високи цени,по мръсотия на всякъде, по беднотия, по мизерия....

    13:48 27.02.2026

  • 30 Някой

    1 0 Отговор
    Абе бирата да е евтина на другото м му !!!?

    13:54 27.02.2026

  • 31 Инфлация +

    1 0 Отговор
    Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много.
    Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас. Кроношпан България“  във Б. Търново е затворен поради уж екологични причини. Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
    Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов, Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «Теклас» Мездра затвори..
    Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ.

    150 х работника са избягали на Запад за две г.

    АЕЦ Козлудуй иска заем от държавата за резервни части. Заради еврото печалбата му беше отнета миналата година, за да се намали дефицита. Де авария в Козлодуй де.

    Сега правителството иска в аванс печалбата му за 2027.

    Дефицитът на терговскато салдо е 12 млд евро.

    Идустрията ни спада с 8 % от 2024 г. ЗА две години спадът е 12 -15 % Само за декември 2025 са се увеличили съкратените с 3500 души.

    Пълен крах на икономиката ни.

    Нали еврото стимулира икономиката?

    14:02 27.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове