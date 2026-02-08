Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Страхотен Тервел Замфиров е на 1/4-финал на Олимпиадата!

Страхотен Тервел Замфиров е на 1/4-финал на Олимпиадата!

8 Февруари, 2026 14:59 867 2

  • тервел замфиров-
  • гигантски слалом-
  • сноуборд-
  • спорт-
  • олимпиада 2026-
  • олимпийски игри-
  • зимни олимпийски игри

11-стотни спряха Радо Янков към медалите

Страхотен Тервел Замфиров е на 1/4-финал на Олимпиадата! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световният шампион Тервел Замфиров се класира на 1/4-финал в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпиадата в Милано-Кортина, а другият български представител в директните елиминации Радослав Янков отпадна.

20-годишният дебютант на зимни Игри - Замфиров, беше пети след квалификациите тази сутрин, заради което имаше право на избор срещу 12-ия Елиас Хубер (Германия). Той тръгна по по-бързото синьо трасе и в горната част натрупа преднина от почти полоин секунда. Съперникът успя да навакса голяма част от пасива си в долната част на трасето, но Замфиров запази три стотни от аванса си и се класира за 1/4-финалите при първото си участие на Зимни Олимпийски игри.

Страхотен Тервел Замфиров е на 1/4-финал на Олимпиадата!

Опитният 36-годишен Радослав Янков, 13-и от пресявките по-рано днес, кара по червеното трасе срещу четвъртия Арно Годе от Канада. Двубоят беше много равностоен, но в крайна сметка Годе спечели само с 11 стотни от секундата и приключи участието си в своите четвърти поред Зимни Олимпийски игри.

На четвъртфиналите по-късно днес Замфиров ще опита да даде български реванш на Годе в директен сбълък срещу канадеца.

Малко по-рано сестрата на Тервел - 16-годишната Малена, остана на две стотни от класиране за 1/4-финалите, след като имаше малшанса да се изправи срещу една от най-опитните в спорта - германката Рамона Терезия Хофмайстер.

Резултатите от осминафиналите при мъжете:

1-Роланд Фишналер (Италия) - 16-Маргуч
2-Марк - 15-Мастнак
3-Карл - 14-Бормолини
4-Арно Годе - 13-РАДОСЛАВ ЯНКОВ (България), + 0.11 секунда
5-ТЕРВЕЛ ЗАМФИРОВ (БЪЛГАРИЯ) - 12-Елиас Хубер (Германия), + 0.03 секунда
6-Сянхо Ли (Република Корея) - 11-Андреас Промегер (Австрия)
7-Кавизел - 10-Феличети
8-Санкюм Ким (Република Корея) - 9-Жан Кошир Кошир (Словения)


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Браво.Жалко за Малена,но със сигурност има бъдеще това 16 годишно момиче.

    15:04 08.02.2026

  • 2 Браво

    2 0 Отговор
    на нашите български деца! Борят се миличките, с каквото дойде! Да сме благодарни, че ги имаме!

    16:52 08.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове