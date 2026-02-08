Страхотен Тервел Замфиров е на 1/4-финал на Олимпиадата!

Световният шампион Тервел Замфиров се класира на 1/4-финал в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпиадата в Милано-Кортина, а другият български представител в директните елиминации Радослав Янков отпадна.

20-годишният дебютант на зимни Игри - Замфиров, беше пети след квалификациите тази сутрин, заради което имаше право на избор срещу 12-ия Елиас Хубер (Германия). Той тръгна по по-бързото синьо трасе и в горната част натрупа преднина от почти полоин секунда. Съперникът успя да навакса голяма част от пасива си в долната част на трасето, но Замфиров запази три стотни от аванса си и се класира за 1/4-финалите при първото си участие на Зимни Олимпийски игри.

Опитният 36-годишен Радослав Янков, 13-и от пресявките по-рано днес, кара по червеното трасе срещу четвъртия Арно Годе от Канада. Двубоят беше много равностоен, но в крайна сметка Годе спечели само с 11 стотни от секундата и приключи участието си в своите четвърти поред Зимни Олимпийски игри.

На четвъртфиналите по-късно днес Замфиров ще опита да даде български реванш на Годе в директен сбълък срещу канадеца.

Малко по-рано сестрата на Тервел - 16-годишната Малена, остана на две стотни от класиране за 1/4-финалите, след като имаше малшанса да се изправи срещу една от най-опитните в спорта - германката Рамона Терезия Хофмайстер.

Резултатите от осминафиналите при мъжете:

1-Роланд Фишналер (Италия) - 16-Маргуч

2-Марк - 15-Мастнак

3-Карл - 14-Бормолини

4-Арно Годе - 13-РАДОСЛАВ ЯНКОВ (България), + 0.11 секунда

5-ТЕРВЕЛ ЗАМФИРОВ (БЪЛГАРИЯ) - 12-Елиас Хубер (Германия), + 0.03 секунда

6-Сянхо Ли (Република Корея) - 11-Андреас Промегер (Австрия)

7-Кавизел - 10-Феличети

8-Санкюм Ким (Република Корея) - 9-Жан Кошир Кошир (Словения)