Григор Димитров започва срещу американец на силния турнир в Далас

Първата ни ракета Григор Димитров ще открие участието си на АТР 500 турнира в Далас на твърди кортове в зала с награден фонд 2 833 335 долара с двубой срещу младия американец Алекс Микелсън. Мачът между двамата ще бъде в понеделник (8 февруари) или във вторник (9 февруари), като програмата все още не е известна.

До момента българинът не се е изправял срещу 21-годишния Микелсен, който в момента заема 41-ото място в класацията, а при успех в първия кръг го очаква мач с №3 в схемата Алехандро Давидович Фокина или с преминал квалификациите тенисист. Евентуален съперник на 1/4-финалите ще бъде някой измежду Денис Шаповалов, Александър Ковачевич, Райли Опелка или друг квалификант.

Българинът, който заема 43-о място в световната ранглиста, ще изиграе първия си мач след отпадането му в първия кръг на Australian Open, когато загуби с 0:3 сета от чеха Якуб Меншик. След това хасковлията призна, че е имал проблеми с китката.

За Димитров това ще бъде първо участие в надпреварата от този ранг, след като от миналия сезон турнирът бе повишен в категория АТР 500 и остана единственият турнир от календара на АТР в САЩ, който се играе на закрито. Българинът има спомен от Далас, но от далечната 2010-а година, когато участва в турнир от сериите Чалънджър.

Григор е разпределен в долната половина на схемата, където са още Денис Шаповалов (Канада) и поставеният под №2 Бен Шелтън (САЩ). В горната част водач е първият поставен Тейлър Фриц, който ще започне срещу сънародника си Маркос Гирон. Сред останалите по-известни играчи, които ще се борят в турнира, са американците Томи Пол, Франсис Тиафо и Лърнър Тиен, испанецът Алехандро Давидович Фокина, италианецът Франческо Коболи и хърватинът Марин Чилич.

В предишни сезони по това време от годината Димитров залагаше на участие в зала в Ротердам или на турнирите в Близкия изток. Този път обаче програмата му е насочена изцяло към САЩ. След турнира в Далас първата ни ракета ще се включи и в АТР 500 надпреварата в Акапулко, където вече има титла във витрината си. През март пък следват традиционните Мастърс турнири на американска земя – Индиън Уелс и Маями.