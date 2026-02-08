Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Григор Димитров започва срещу американец на силния турнир в Далас

8 Февруари, 2026 10:29 706 6

До момента българинът не се е изправял срещу 21-годишния Микелсен, който в момента заема 41-ото място в класацията

Григор Димитров започва срещу американец на силния турнир в Далас - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Първата ни ракета Григор Димитров ще открие участието си на АТР 500 турнира в Далас на твърди кортове в зала с награден фонд 2 833 335 долара с двубой срещу младия американец Алекс Микелсън. Мачът между двамата ще бъде в понеделник (8 февруари) или във вторник (9 февруари), като програмата все още не е известна.

До момента българинът не се е изправял срещу 21-годишния Микелсен, който в момента заема 41-ото място в класацията, а при успех в първия кръг го очаква мач с №3 в схемата Алехандро Давидович Фокина или с преминал квалификациите тенисист. Евентуален съперник на 1/4-финалите ще бъде някой измежду Денис Шаповалов, Александър Ковачевич, Райли Опелка или друг квалификант.

Българинът, който заема 43-о място в световната ранглиста, ще изиграе първия си мач след отпадането му в първия кръг на Australian Open, когато загуби с 0:3 сета от чеха Якуб Меншик. След това хасковлията призна, че е имал проблеми с китката.

За Димитров това ще бъде първо участие в надпреварата от този ранг, след като от миналия сезон турнирът бе повишен в категория АТР 500 и остана единственият турнир от календара на АТР в САЩ, който се играе на закрито. Българинът има спомен от Далас, но от далечната 2010-а година, когато участва в турнир от сериите Чалънджър.

Григор е разпределен в долната половина на схемата, където са още Денис Шаповалов (Канада) и поставеният под №2 Бен Шелтън (САЩ). В горната част водач е първият поставен Тейлър Фриц, който ще започне срещу сънародника си Маркос Гирон. Сред останалите по-известни играчи, които ще се борят в турнира, са американците Томи Пол, Франсис Тиафо и Лърнър Тиен, испанецът Алехандро Давидович Фокина, италианецът Франческо Коболи и хърватинът Марин Чилич.

В предишни сезони по това време от годината Димитров залагаше на участие в зала в Ротердам или на турнирите в Близкия изток. Този път обаче програмата му е насочена изцяло към САЩ. След турнира в Далас първата ни ракета ще се включи и в АТР 500 надпреварата в Акапулко, където вече има титла във витрината си. През март пък следват традиционните Мастърс турнири на американска земя – Индиън Уелс и Маями.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Започва

    5 0 Отговор
    и приключва, още една неангажираща екскурзийка. Време му е да създаде дете, деца.

    Коментиран от #2

    10:41 08.02.2026

  • 2 Щерев

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Започва":

    Малко е стар за деца и може би не може да има и ако има след толкова връзки щеше да се чуе поне за едно извънбрачно дете като Илон Мъск

    10:47 08.02.2026

  • 3 Иван Грозни

    5 0 Отговор
    Не се разбира какво ще започва. Практиката показва, че основна задача е свалянето на известни дами.

    10:49 08.02.2026

  • 4 ЕстетЪ

    2 0 Отговор
    ...поне разкърти камъните в бъбреците на доста калпа3анки 😉

    11:01 08.02.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    11:45 08.02.2026

  • 6 Започва.....

    1 0 Отговор
    ....Или завършва?

    12:41 08.02.2026

