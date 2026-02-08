Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

Сноубордистът Тервел Замфиров спечели бронзов медал в паралелния гигантски слалом на Олимпиадата в Милано и Кортина д'Ампецо и донесе първо отличие на страната от Зимни игри след 2 десетилетия пауза.
В малкия финал 20-годишният Замфиров спечели драматично след фотофиниш срещу опитния 37-годишен словенец Тим Мастнак.
За България това е първи медал от Зимна Олимпиада от 2006 година, когато Евгения Раданова стана вицешампионка на 500 метра в шорттрека отново на италианска земя - в Торино.
Така Тервел Замфиров се нареди сред едва петимата спортисти от страната с отличия от зимни Игри.
Екатерина Дафовска остава единствената шампионка, след като триумфира в индивидуалния старт на 15 километра в биатлона в Нагано 1998.
Първият медал за България носи през 1980 година Иван Лебанов - бронз в ски бягането на 30 километра. Бронзово отличие има Ирина Никулчина от Солт Лейк Сити 2002 от преследването на биатлона.
Раданова остава най-успешната като брой спечелени отличия - три в шорттрека - сребро на 500 метра и с бронз на 1500 метра в Солт Лейк Сити 2002 и отново сребро от Торино 2006.
България вече има общо седем медала от зимни Олимпиади - 1 златен, 2 сребърни и 4 бронзови.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пожелание
17:46 08.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А, не! Не и не.
Коментиран от #5
17:51 08.02.2026
4 БРАВО
17:56 08.02.2026
5 МИНУВАЧ
До коментар #3 от "А, не! Не и не.":И акво не си доволен... има голяма разлика межди ЛЕТНА и ЗИМНА олимпиади,... не знаеш ли
МНОГО ВАЖНО, ЧЕ ТИ НЕ ГИ ГЛЕДАШ
Коментиран от #6
17:59 08.02.2026
6 койдазнай
До коментар #5 от "МИНУВАЧ":Летната олимпиеда се провежда в Летница. А зимната в Зимница!
18:17 08.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Файърфлай
18:41 08.02.2026
10 Госあ
19:27 08.02.2026
11 Българи, юнаци
Организацията на тези игри също заслужава аплодисменти, прекрасен замисъл, изпълнение. Шоу. Нищо общо с излагацията на Франция като домакин. Италия е страната на културата, модата, стила - удоволствие е да гледаме тези игри.
20:18 08.02.2026