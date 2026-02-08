Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

8 Февруари, 2026 17:29 1 267 11

В малкия финал 20-годишният Замфиров спечели драматично след фотофиниш срещу опитния 37-годишен словенец Тим Мастнак

Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Сноубордистът Тервел Замфиров спечели бронзов медал в паралелния гигантски слалом на Олимпиадата в Милано и Кортина д'Ампецо и донесе първо отличие на страната от Зимни игри след 2 десетилетия пауза.

В малкия финал 20-годишният Замфиров спечели драматично след фотофиниш срещу опитния 37-годишен словенец Тим Мастнак.

За България това е първи медал от Зимна Олимпиада от 2006 година, когато Евгения Раданова стана вицешампионка на 500 метра в шорттрека отново на италианска земя - в Торино.

Така Тервел Замфиров се нареди сред едва петимата спортисти от страната с отличия от зимни Игри.

Екатерина Дафовска остава единствената шампионка, след като триумфира в индивидуалния старт на 15 километра в биатлона в Нагано 1998.

Първият медал за България носи през 1980 година Иван Лебанов - бронз в ски бягането на 30 километра. Бронзово отличие има Ирина Никулчина от Солт Лейк Сити 2002 от преследването на биатлона.

Раданова остава най-успешната като брой спечелени отличия - три в шорттрека - сребро на 500 метра и с бронз на 1500 метра в Солт Лейк Сити 2002 и отново сребро от Торино 2006.

България вече има общо седем медала от зимни Олимпиади - 1 златен, 2 сребърни и 4 бронзови.


Оценка 4.6 от 16 гласа.
  • 1 пожелание

    21 0 Отговор
    Браво на Тервел. Младо е момчето ,и съм сигурен ,че на другата олимпиада медала ще е златен !!

    17:46 08.02.2026

  • 3 А, не! Не и не.

    3 9 Отговор
    НИКОЙ НИКОГА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ГЛЕДА тези са7анински сборища, наречени "олимпиади". Не и след най-r.ну.сната от всички, тази в Париж.

    17:51 08.02.2026

  • 4 БРАВО

    5 0 Отговор
    И ВСЕ ПАК МЛАДОСТТА ПОБЕДИ НАД УЖ ОПИТНИТЕ...ПОЗДРАВЛЕНИЯ

    17:56 08.02.2026

  • 5 МИНУВАЧ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "А, не! Не и не.":

    И акво не си доволен... има голяма разлика межди ЛЕТНА и ЗИМНА олимпиади,... не знаеш ли
    МНОГО ВАЖНО, ЧЕ ТИ НЕ ГИ ГЛЕДАШ

    17:59 08.02.2026

  • 6 койдазнай

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "МИНУВАЧ":

    Летната олимпиеда се провежда в Летница. А зимната в Зимница!

    18:17 08.02.2026

  • 9 Файърфлай

    0 2 Отговор
    Виждал ли си как свети играчка,намазана с фосфор.Фосфоресцира.А ме ри канските и я май ските спринтьори светят по същия начин,въпреки,че употребяват официално само марципани и боза.

    18:41 08.02.2026

  • 10 Госあ

    2 0 Отговор
    Гледам много коментари има за първия медал след 20г ! Едно голямо браво на Тервел ! Много способно и възпитано момче !

    19:27 08.02.2026

  • 11 Българи, юнаци

    0 1 Отговор
    Гледах те /този фотофиниш ми спря дъха, само молитвите продължиха/. Браво, момче. Браво и на сестра ти /дано не махнат дисциплината на следващата зимна о-да, защото там ще имате и двама злато/. Невероятно талантливи и интелигентни сте. Браво, такъв адреналин ни наливате в тези тежки за държавата ни времена.
    Организацията на тези игри също заслужава аплодисменти, прекрасен замисъл, изпълнение. Шоу. Нищо общо с излагацията на Франция като домакин. Италия е страната на културата, модата, стила - удоволствие е да гледаме тези игри.

    20:18 08.02.2026

