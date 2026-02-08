Новини
Атрактивна милионерка ще се състезава в Милано-Кортина

8 Февруари, 2026

Атрактивна милионерка ще се състезава в Милано-Кортина - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 вече са в разгара си, но докато борбата за златни медали тепърва предстои да се разгори, една състезателка вече е извоювала своята финансова победа.

Ейлийн Гу, безспорното „рекламно лице“ на събитието, е не просто елитна скиорка, а истински глобален бранд, натрупващ зашеметяващи състояния далеч от спортните подиуми.

Тя се състезава в ските свободен стил, в дисциплините халфпайп и биг еър. И вече има зад гърба си олимпийски отличия, които ще защитава в Италия.

Докато други спортисти тепърва ще се потят за слава и символични наградни фондове, 22-годишната Гу вече е натрупала състояние, което кара официалните спортни печалби да изглеждат като дребни стотинки.

Родена в Сан Франциско, но състезаваща се под флага на Китай, Ейлийн се е превърнала във феномен. Тя е сочна за мост между Източния и Западния пазар.

Според Forbes, само през 2025 година Ейлийн е прибавила към състоянието си умопомрачителните 23 милиона долара. Нейният доход произтича почти изцяло от договори с водещи световни марки от най-висок калибър. Сред партньорите ѝ са гиганти като Cadillac, Tiffany & Co., Visa и Victoria's Secret.

Това мащабно и рекордно портфолио от рекламни споразумения е пряко обвързано с нейните елитни спортни постижения и постоянна доминация на снега. Тя не просто участва, тя побеждава и това я прави изключително ценна за брандовете, търсещи да асоциират имиджа си с успех, елегантност и глобална привлекателност.

Търговската империя на Ейлийн Гу продължава да се разраства. Сред последните попълнения е договор с TCL Electronics, специално подписан, за да съвпадне със старта на Зимната олимпиада. Това показва не само дългосрочното планиране на нейния екип, но и неограничения потенциал, който виждат компаниите в лицето на младата звезда.

Ейлийн Гу е не просто спортистка, а феномен – съчетание от спортен талант и безпогрешен нюх за бизнес, което я превръща в една от най-влиятелните и богати фигури в света на зимните спортове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    "Тя е СОЧНА за мост между Източния и Западния пазар."🤔🤔🤔🤔

    18:35 08.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор
    Павка, явно е СОЧНА❗
    ще ме из-3-еш ли или ще си редактираш или и двете🤔

    Коментиран от #9

    18:37 08.02.2026

  • 3 Помак

    4 4 Отговор
    Ас такива не аресвам дръпнати ...но ми допадна това че знае как да си обърше устата след като се ...запознаем ...

    18:37 08.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Госあ

    8 0 Отговор
    Ха ха ха атрактивна милионерка 😂😂😂 евалааа вее аФторе. Тая мацка лети от големите скокове с ротации във всички координати ве менʼче. Една от най скъпоплатените атлетки е, от Китай. Не скоча за купичка ориз, а ганче ? 😂 Не ходи и по платформи за възрастни.

    18:50 08.02.2026

  • 7 Рай

    6 1 Отговор
    за кифлите.
    Намерила абдали да ги дои и дои.

    19:01 08.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 шоу на девиантната хомофилия

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Сочна или не сочна ама е фенка на ЛГБД+/- ИТН

    20:50 08.02.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Екстра е мацката. Даже не е и кривогледа.

    22:15 08.02.2026

