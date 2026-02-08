Новини
Спорт »
Световен футбол »
Александър Донски: Горд съм, че съм в този отбор

Александър Донски: Горд съм, че съм в този отбор

8 Февруари, 2026 17:59 921 0

  • българия-
  • купа дейвис-
  • спорт-
  • тенис-
  • тенис на корт

Мисля, че те изиграха по-добре важните точки, особено в тайбрека

Александър Донски: Горд съм, че съм в този отбор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Белгия си подпечата крайния успех срещу България за Купа Дейвис, след като поведе с недостижимото 3:0 след драматичен мач на двойки в Пловдив.

Пьотр Нестеров призна, че опитът на съперниците се е оказал решаващ. „Мисля, че те изиграха по-добре важните точки, особено в тайбрека. Пропуснахме някои шансове, особено във втория сет имахме пробив аванс, но това е тенисът – те са все пак доста опитни играчи. Те го показаха днес, че в най-важните моменти играха по-смело, по-добре и затова мисля, че спечелиха мача“. Нестеров не скри разочарованието си от двойната грешка в края: „Да, това беше доста гадно, че така стана. Мисля, че първата ми двойна в мача всъщност, не знам дали не беше и единствената“.

Александър Донски допълни анализа, акцентирайки върху сервис геймовете и играта при посрещане. „Сервисите като цяло бяха добри според мене, и двамата добре сервирахме. Просто на ретурите взе ни доста време да свикнем с левичаря, след това десничаря. Просто много грешки давахме. Обаче ако това успяхме така да влизаме повече в точките, те щяха да усетят по-голямо напрежение и така ние да имаме още повече шансове. Но въпреки това успяхме да държим високо ниво, но както каза Пешо – просто детайлите правят разликата тука и те са много опитни и ни надиграха накрая“. Той изрази и своята увереност в бъдещето на техния тандем: „Разбира се, ние градим тая двойка от много време, само ще се подобрява. И момчетата също така – те се представиха достойно вчера. Аз съм много горд, че съм в този отбор и просто гледаме напред, забравяме го това, работата продължава и така – само нагоре“.

С победата на двойки Белгия спечели сблъсъка категорично. Въпреки това програмата в Пловдив продължи с четвъртия мач, в който Иван Иванов се изправи срещу Рафаел Колиньон в търсене на престижен успех за честта на страната.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове