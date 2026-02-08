Александър Донски: Горд съм, че съм в този отбор

Белгия си подпечата крайния успех срещу България за Купа Дейвис, след като поведе с недостижимото 3:0 след драматичен мач на двойки в Пловдив.

Пьотр Нестеров призна, че опитът на съперниците се е оказал решаващ. „Мисля, че те изиграха по-добре важните точки, особено в тайбрека. Пропуснахме някои шансове, особено във втория сет имахме пробив аванс, но това е тенисът – те са все пак доста опитни играчи. Те го показаха днес, че в най-важните моменти играха по-смело, по-добре и затова мисля, че спечелиха мача“. Нестеров не скри разочарованието си от двойната грешка в края: „Да, това беше доста гадно, че така стана. Мисля, че първата ми двойна в мача всъщност, не знам дали не беше и единствената“.

Александър Донски допълни анализа, акцентирайки върху сервис геймовете и играта при посрещане. „Сервисите като цяло бяха добри според мене, и двамата добре сервирахме. Просто на ретурите взе ни доста време да свикнем с левичаря, след това десничаря. Просто много грешки давахме. Обаче ако това успяхме така да влизаме повече в точките, те щяха да усетят по-голямо напрежение и така ние да имаме още повече шансове. Но въпреки това успяхме да държим високо ниво, но както каза Пешо – просто детайлите правят разликата тука и те са много опитни и ни надиграха накрая“. Той изрази и своята увереност в бъдещето на техния тандем: „Разбира се, ние градим тая двойка от много време, само ще се подобрява. И момчетата също така – те се представиха достойно вчера. Аз съм много горд, че съм в този отбор и просто гледаме напред, забравяме го това, работата продължава и така – само нагоре“.

С победата на двойки Белгия спечели сблъсъка категорично. Въпреки това програмата в Пловдив продължи с четвъртия мач, в който Иван Иванов се изправи срещу Рафаел Колиньон в търсене на престижен успех за честта на страната.