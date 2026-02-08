Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Уникален Тервел Замфиров се класира за 1/2-финал

8 Февруари, 2026 15:13 1 121 2

  • тервел замфиров-
  • гигантски слалом-
  • сноуборд-
  • спорт-
  • олимпиада 2026-
  • олимпийски игри-
  • зимни олимпийски игри

Националът ни се справи с Арно Годе (Канада), който отстрани Радослав Янков на осминафиналите

Уникален Тервел Замфиров се класира за 1/2-финал - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската звезда Тервел Замфиров се класира за полуфиналите в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпиадата в Милано-Кортина.

Националът ни се справи с Арно Годе (Канада), който отстрани Радослав Янков на осминафиналите.

Тервел Замфиров успя да отстрани съперника в директен директен сблъсък само с 3 стотни от секундата след много равностойно каране.

четврътфинали:

4-Годе, + 0.03 секунда - 5-Замфиров
1-Фишналер - 8-Ким
10-Феличети - 15-Мастнак
3-Карл - 11-Промегер


  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    За съжаление загуби на полуфинала от кореец

    15:23 08.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Бронзов медал с фотофиниш.

    15:44 08.02.2026

