Уникален Тервел Замфиров се класира за 1/2-финал

Българската звезда Тервел Замфиров се класира за полуфиналите в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпиадата в Милано-Кортина.
Националът ни се справи с Арно Годе (Канада), който отстрани Радослав Янков на осминафиналите.
Тервел Замфиров успя да отстрани съперника в директен директен сблъсък само с 3 стотни от секундата след много равностойно каране.
четврътфинали:
4-Годе, + 0.03 секунда - 5-Замфиров
1-Фишналер - 8-Ким
10-Феличети - 15-Мастнак
3-Карл - 11-Промегер
Оценка 4.5 от 6 гласа.
1 Последния Софиянец
15:23 08.02.2026
2 Последния Софиянец
15:44 08.02.2026