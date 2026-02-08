Уникален Тервел Замфиров се класира за 1/2-финал

Българската звезда Тервел Замфиров се класира за полуфиналите в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпиадата в Милано-Кортина.

Националът ни се справи с Арно Годе (Канада), който отстрани Радослав Янков на осминафиналите.

Тервел Замфиров успя да отстрани съперника в директен директен сблъсък само с 3 стотни от секундата след много равностойно каране.

четврътфинали:

4-Годе, + 0.03 секунда - 5-Замфиров

1-Фишналер - 8-Ким

10-Феличети - 15-Мастнак

3-Карл - 11-Промегер