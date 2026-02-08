Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Малена Замфирова: Болезнено е, мислех, че съм спечелила

8 Февруари, 2026 15:59 2 323 7

Не е приятно чувството

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българката Малена Замфирова отпадна на осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Олимпиадата в Милано-Кортина. Малена остана на 0,02 секунди от Рамона Терезия Хофмайстер

„Не е приятно чувството. По-гадното е, че си помислих, че спечелих, защото я настигнах много бързо – заяви след състезанието Малена. - В горната част направих две големи грешки, тя ми дръпна малко. Аз я застигах и си казвам: „Бих я, бих я“. Финишираме, поглеждам я, те се държи за главата. Казвам си: „Да!“ Поглеждам монитора – две стотни назад съм.

„Не усетих тази разлика, мислех, че тези две стотни са в моя полза. Може би бях много концентрирана в трасето и изобщо не гледах карането на съперничката ми. Болезнено е, но се преживява, това са ми първите Олимпийски игри. И ще има още много.

„Не се напрягам толкова от това, че съм на Олимпиада. За мен това е място, където се забавляваме, празник на спорта. Видях, че мога да се състезавам с най-добрите. Имам много мотивация за следващите стартове.“

"За трети път губя от Рамона, но миналата година и аз я победих веднъж. Имам респект към всички мои съпернички, но трябва и те да ме уважават. Особено Рамона, защото този път за много малко ѝ се размина.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Другия път

    6 1 Отговор
    Да, ама за малко.. 👀

    16:03 08.02.2026

  • 2 тренер

    7 1 Отговор
    А затова 2-3пъти каза, че го чувствала сякаш е на тренировка!? 😅 Грешки на младостта, само където може на следващата олимпиада тяхната дисциплина да я няма😐

    Коментиран от #5

    16:03 08.02.2026

  • 3 БОЙС ТУ МЕН

    1 7 Отговор
    АВЕ ТЕЗИ ДАЛИ И ДО ТОИЛЕТ
    ХОДЯТ С ДЪСКИТЕ ЗА ДА ПРАВЯТ РЕКЛАМА...

    16:08 08.02.2026

  • 4 Гост

    6 1 Отговор
    Добра настройка! Дано на следващите игри дисциплината да я има, че явно само в нея има някакъв шанс за медал.

    17:05 08.02.2026

  • 5 Абе

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "тренер":

    Ти мани дисциплината, като виждаме как вървят световните дела може и да няма следваща олимпиада!

    17:07 08.02.2026

  • 6 МНЕНИЕ

    5 0 Отговор
    МНОГО Е ВАЖНО срещу кого ще се състезаваш....
    Но нашето момиче е младо и надеждно, и има време да се докаже в други състезания

    18:12 08.02.2026

  • 7 ОЛИМПИЕЦ

    1 0 Отговор
    ХОФМАЙСТЕР...тука няма метър и хронометър, как може едно 16 годишно момиче да я разкороняса,...НЕ МОЖЕ
    Просто Малена нямаше шанс, че се падна да се състезава с Терезия.При всяка друга съперничка Малена щеше да е победителка....НЕ Е ЛИ ИСТИНА, А

    19:55 08.02.2026

