Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски доминира в сблъсъците с Лудогорец за Купата

Левски доминира в сблъсъците с Лудогорец за Купата

9 Февруари, 2026 13:30 668 0

  • левски-
  • лудогорец-
  • футбол-
  • купа на българия

В първия случай, логично разликата в класите е била много голяма и в полза на "сините", а не както беше нерядко в последните години – точно обратното

Левски доминира в сблъсъците с Лудогорец за Купата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски и Лудогорец за шести път ще се изправят един срещу друг в турнирите за националната купа. В първия случай, логично разликата в класите е била много голяма и в полза на "сините", а не както беше нерядко в последните години – точно обратното. Това става в края на 1968 година, а двубоите с Лудогорец от 1/16-финалите за Купата (тогава Купа на Съветската армия) са на 11 и 15 декември. Първият мач е в Разград и завършва 1:1. Точен за Левски е Георги Соколов. Във втория двубой "сините" не оставят шансове на съперника и го побеждават с 4:0. Този път Георги Соколов бележи два гола, а останалите са дело на Борислав Богданов и Стефан Павлов. Интересното е, че Лудогорец по това време не е част дори от Северната „Б“ група. Същият сезон "орлите" са в трета дивизия и печелят промоция за втора.

Доста по-пресни са спомените от последните няколко сблъсъка между двата тима в турнира. През 21-и век те се срещнаха най-напред на полуфиналите през сезон 2014/15. Първата среща в Разград завърши 0:0. Драмата в реванша бе голяма. В самия край на мача Роман Прохазка хвърли топката от тъч, тя попадна в Антонио Аниете, който с много силен удар я изпрати в мрежата зад Владо Стоянов и взриви трибуните на „Герена“. Малко преди началото на пандемията от коронавирус – през март 2020-а, в четвъртфинал на „Герена“, двата отбора завършиха 0:0 в редовното време и продълженията. В 90-ата минута пък вратарят на Левски Милан Миятович спаси дузпа на Драгош Григоре. При ударите от бялата точка за определяне на победителя „сините“ спечелиха с 6:5, а фаталния пропуск за „орлите“ направи Мавис Чибота, който не уцели вратата.

През 2021/22 двата тима отново се изправиха един срещу друг на полуфиналите за Купата, а победител отново е Левски и то с две победи. „Сините“ спечелиха с 3:2 - Кирил Десподов изведе Лудогорец напред, а столичани обърнаха резултата с два бързи гола в началото на втората част чрез Драган Михайлович и Билал Бари. В 90-ата минута Пиерос Сотириу изравни от дузпа, но дълбоко в добавеното време Марин Петков също от 11-метров наказателен удар донесе успеха на Левски. Реваншът на „Герена“ бе спечелен от „сините“ след ранно попадение на Уелтън.

През следващия сезон двата отбора се срещнаха още на осминафиналите и този път триумфира Лудогорец. Разградчани победиха в реванша с въпреки че Левски удари пръв с гол на Уелтън. Игор Тиаго и Бърнард Текпетей обаче осъществиха обрата, а Хосе Кордоба изпусна дузпа в добавеното време. Това е и единственият случай, в който "орлите" записаха победа над Левски и го елиминираха.

И като се тегли чертата от сблъсъците за Купата - 4 победи за Левски, три равенства и една победа за Лудогорец при голова разлика 11:5 за "сините".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове