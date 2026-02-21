Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Нов резил за Ювентус: загуби от Комо в италианското първенство

21 Февруари, 2026 18:16 894 2

Само преди дни Юве допусна 5 гола при гостуването си на Галатасарай в Шампионската лига

Нов резил за Ювентус: загуби от Комо в италианското първенство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като само преди дни загуби гостуването си в Истанбул на Галатасарай в Шампионската лига, Ювентус днес записа нов срамен резултат. "Бианконерите" загубиха с 0:2 у дома от Комо в среща от италианското първенство.

Ювентус е на пето място във временното класиране с актив от 46 точки, докато Комо е шести с точка по-малко.

Мергим Войвода даде аванс на Комо през първата част, а Максенс Какере удвои резултата след отлична контраатака на гостите в 61-а минута. Ювентус е в серия от пет мача без победа във всички турнири, от които четири загуби и едно равенство. Торинският гранд е пети в класирането на Серия А с 46 точки, а плътно зад него е Комо - на шеста позиция с точка по-малко.

В петък вечерта Сасуоло надигра Верона с 3:0 в първия мач от 26-ия кръг на италианската Серия А, съобщи БТА.

Домакините направиха своя удар в мача в края на първата част. Тогава Андреа Пинамонти откри резултата за Сасуоло в 40-ата минута след асистенция на французина Арман Лориент. В последната минута на първото полувреме Доменико Берарди от Сасуоло пропусна дузпа, но бе точен при добавката - 2:0.

Берарди вкара и втория си гол в мача след час игра, което предреши всичко. Гостите от Верона завършиха срещата с десет човека, след като в 85-ата минута за втори жълт картон бе изгонен Ал Мусрати. Тимът на Сасуоло е на осмо място в класирането с 35 точки, а Верона е на последната 20-а позиция с 15.


Италия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сантуцо

    2 1 Отговор
    Комо на Фабрегас е корав отбор за разлика от "старата госпижа" просто е стара и слаба.

    18:29 21.02.2026

  • 2 Тома

    3 0 Отговор
    Ювентус не загуби.Загубиха балъците който играят комар с мачовете

    18:46 21.02.2026

