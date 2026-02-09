Новини
Спорт »
Бг футбол »
В Левски притеснени за основен защитник преди Лудогорец

В Левски притеснени за основен защитник преди Лудогорец

9 Февруари, 2026 09:59 746 0

  • кристиан макун-
  • левски-
  • футбол-
  • лудогорец

Наско Сираков обяви, че са надява на убедителен успех, за да може „сините“ да си върнат самочувствие за втората битка с Лудогорец от началото на годината

В Левски притеснени за основен защитник преди Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски удари с 3:1 Ботев Враца и изпълни задачата, поставена от ръководството на тима. Наско Сираков обяви, че са надява на убедителен успех, за да може „сините“ да си върнат самочувствие за втората битка с Лудогорец от началото на годината.

В сряда лидерите в класирането ще търсят реванш от „орлите“ за Суперкупата. Тогава те гостуват в Разград в още един двубой, чиято цена е трофей – четвъртфинал за Купата на България. Това обаче може да се случи без една от основните фигури в отбраната – Кристиан Макун. Националът на Венецуела пропусна победата над Ботев Враца заради проблем, който се е появил именно след двубоя с шампионите на стадион „Васил Левски“. И не е ясно дали ще успее да се възстанови напълно до сряда. Първоначално се смяташе, че става въпрос за умора, но нещата са малко по-сериозни.

„Мач Телеграф“ пише, че южноамериканецът ще мине допълнителен тест, който ще покаже дали ще може да играе, или не. В събота той бе заменен успешно от Никола Серафимов, но не е ясно дали това ще се повтори в Разград.

Иначе на „Герена“ продължават да се оглеждат за привличането на още един бранител, но шансовете такъв да се появи в близките дни не са много големи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове