В Левски притеснени за основен защитник преди Лудогорец

Левски удари с 3:1 Ботев Враца и изпълни задачата, поставена от ръководството на тима. Наско Сираков обяви, че са надява на убедителен успех, за да може „сините“ да си върнат самочувствие за втората битка с Лудогорец от началото на годината.

В сряда лидерите в класирането ще търсят реванш от „орлите“ за Суперкупата. Тогава те гостуват в Разград в още един двубой, чиято цена е трофей – четвъртфинал за Купата на България. Това обаче може да се случи без една от основните фигури в отбраната – Кристиан Макун. Националът на Венецуела пропусна победата над Ботев Враца заради проблем, който се е появил именно след двубоя с шампионите на стадион „Васил Левски“. И не е ясно дали ще успее да се възстанови напълно до сряда. Първоначално се смяташе, че става въпрос за умора, но нещата са малко по-сериозни.

„Мач Телеграф“ пише, че южноамериканецът ще мине допълнителен тест, който ще покаже дали ще може да играе, или не. В събота той бе заменен успешно от Никола Серафимов, но не е ясно дали това ще се повтори в Разград.

Иначе на „Герена“ продължават да се оглеждат за привличането на още един бранител, но шансовете такъв да се появи в близките дни не са много големи.