Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА ще е без капитана си за първото "червено" дерби

ЦСКА ще е без капитана си за първото "червено" дерби

9 Февруари, 2026 11:29 865 1

  • цска-
  • футбол-
  • бруно жордао-
  • купа на българия-
  • цска 1948

Става дума за Бруно Жордао, който получи контузия в двубоя срещу Арда

ЦСКА ще е без капитана си за първото "червено" дерби - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА ще бъде без капитана си от първия пролетен кръг, както и без едно от новите си зимни попълнения за предстоящия сблъсък с ЦСКА 1948 от 1/4-финалите за Купата на България във вторник (10-и февруари) от 18:00 часа.

Става дума за Бруно Жордао, който получи контузия в двубоя срещу Арда (3:1), както и за крилото Алехандро Пиедраита, който все още не е възстановен от травмата в лявото бедро, получена по време на последната контрола на тима в Турция.

Португалският полузащитник изпита сериозни болки още в средата на първата част на петъчния мач и дори беше подготвена принудителна смяна с Исак Соле. Жордао обаче реши да продължи срещата и се появи на терена и след паузата. Той остана в игра до попадението на Лумард Делова за втория гол, след което отново падна на терена и сигнализира, че няма как да доиграе мача.

Очакванията са халфът да бъде възстановен навреме за гостуването в Бистрица в събота в мач от първенството.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    3 0 Отговор
    Това е футболът. Този отпада. От ЦСКА 1948 един със скъсани коленни и странични връзки отпада. А за тези отпада и блъсналият се с 2.32 промила алкохол, който би трябвало да ходи в затвора, но може да го измъкнат на условна присъда.

    11:36 09.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове