ЦСКА ще е без капитана си за първото "червено" дерби

ЦСКА ще бъде без капитана си от първия пролетен кръг, както и без едно от новите си зимни попълнения за предстоящия сблъсък с ЦСКА 1948 от 1/4-финалите за Купата на България във вторник (10-и февруари) от 18:00 часа.

Става дума за Бруно Жордао, който получи контузия в двубоя срещу Арда (3:1), както и за крилото Алехандро Пиедраита, който все още не е възстановен от травмата в лявото бедро, получена по време на последната контрола на тима в Турция.

Португалският полузащитник изпита сериозни болки още в средата на първата част на петъчния мач и дори беше подготвена принудителна смяна с Исак Соле. Жордао обаче реши да продължи срещата и се появи на терена и след паузата. Той остана в игра до попадението на Лумард Делова за втория гол, след което отново падна на терена и сигнализира, че няма как да доиграе мача.

Очакванията са халфът да бъде възстановен навреме за гостуването в Бистрица в събота в мач от първенството.