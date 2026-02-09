Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Юта Лердам – Ледената богиня, която разтопи Милано (СНИМКИ)
  Тема: Зимни олимпийски игри

9 Февруари, 2026 23:09 1 991 9

Със своята ослепителна визия и спортен талант тя се превърна в сензация на Игрите

Юта Лердам – Ледената богиня, която разтопи Милано (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Истинска вихрушка от емоции и възторг предизвика появата на кънкобегачката Юта Лердам на Олимпийските игри в Милано-Кортина д’Ампецо! Холандската красавица, която мнозина наричат „ледената кралица“, не просто се вписа в спортния афиш – тя го превзе с блясък, грация и неподражаема харизма. Със своята ослепителна визия и спортен талант, Лердам мигновено се превърна в сензация, а всяка нейна стъпка по ледената арена е следена под лупа от фенове и медии по цял свят.

Снимка: БГНЕС/EПA

Не е тайна, че личният ѝ живот също е под светлините на прожекторите. След като обяви годежа си с популярния боксьор Джейк Пол, Юта и половинката ѝ се превърнаха в една от най-обсъжданите двойки в спортните среди. Любовната им история, продължаваща вече над две години, само добавя още искри към и без това бурния интерес към нидерландската звезда.


Въпреки напрежението и високите очаквания, Юта изглежда по-уверена и вдъхновена от всякога – сякаш личното щастие ѝ дава допълнителни сили да покорява нови върхове.

Да си припомним, че на предишната Олимпиада в Пекин Лердам се окичи със сребро, оставайки на крачка от мечтаното злато. Сега обаче амбициите ѝ са по-големи от всякога – тя е решена да се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка и да увенчае кариерата си с най-ценното отличие.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ице

    2 3 Отговор
    Ехаааа, това маце се утрепало за наш Гришко! Дано ми е следващата!

    23:14 09.02.2026

  • 2 Ахааа ,

    2 6 Отговор
    Много ми прилича на Маша .Знахаровная .. цепеняк

    23:18 09.02.2026

  • 3 Шпек

    9 2 Отговор
    Мъненки са и цицките на Юта

    Коментиран от #4

    23:19 09.02.2026

  • 4 Брачет,

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Шпек":

    Мисли , преди да пишеш , бе ... Как мислиш , кънкобегачка да вее големи бомби ?! 🤔

    Коментиран от #5, #7

    23:27 09.02.2026

  • 5 6135

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Брачет,":

    По принцип е така, ама на тая джуките й са по-напомпени от цицките.

    23:43 09.02.2026

  • 6 Жоро

    8 0 Отговор
    Тя вече спечели злато с олимпийски рекорд,но тука четем стари новини само.

    00:04 10.02.2026

  • 7 Затва пък

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Брачет,":

    шнypа ѝ е голям от много мъжки хормони дето ѝ хакат.

    00:12 10.02.2026

  • 8 Опааа

    7 2 Отговор
    Нищо красиво няма! Грим,изкуствени устни и фотошоп! Ужас! Нашата фигурно пързаляне е в пъти по-красива!

    Коментиран от #9

    00:30 10.02.2026

  • 9 Дядо Еяатола Алй Хаменейката

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Опааа":

    Съгласен съм. Пълна пръдл@.

    03:31 10.02.2026

