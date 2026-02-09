Юта Лердам – Ледената богиня, която разтопи Милано (СНИМКИ)

Истинска вихрушка от емоции и възторг предизвика появата на кънкобегачката Юта Лердам на Олимпийските игри в Милано-Кортина д’Ампецо! Холандската красавица, която мнозина наричат „ледената кралица“, не просто се вписа в спортния афиш – тя го превзе с блясък, грация и неподражаема харизма. Със своята ослепителна визия и спортен талант, Лердам мигновено се превърна в сензация, а всяка нейна стъпка по ледената арена е следена под лупа от фенове и медии по цял свят.

Снимка: БГНЕС/EПA

Не е тайна, че личният ѝ живот също е под светлините на прожекторите. След като обяви годежа си с популярния боксьор Джейк Пол, Юта и половинката ѝ се превърнаха в една от най-обсъжданите двойки в спортните среди. Любовната им история, продължаваща вече над две години, само добавя още искри към и без това бурния интерес към нидерландската звезда.

Въпреки напрежението и високите очаквания, Юта изглежда по-уверена и вдъхновена от всякога – сякаш личното щастие ѝ дава допълнителни сили да покорява нови върхове.

Да си припомним, че на предишната Олимпиада в Пекин Лердам се окичи със сребро, оставайки на крачка от мечтаното злато. Сега обаче амбициите ѝ са по-големи от всякога – тя е решена да се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка и да увенчае кариерата си с най-ценното отличие.