Илия Груев с престижна номинация за Играч на кръга във Висшата лига

Българският футболист Илия Груев-младши привлече вниманието на футболната общественост в Англия, след като бе включен сред претендентите за престижната награда „Играч на кръга“ във Висшата лига.

Това признание идва след впечатляващото му представяне в последния двубой на неговия отбор от Йоркшир, който надделя над Нотингам Форест с категоричното 3:1. Груев, който играе като полузащитник, се отличи с две ключови асистенции, които изиграха решаваща роля за успеха на Лийдс.

Феновете на тима не останаха безразлични към изявите му и го избраха за Играч на мача, демонстрирайки огромната си подкрепа към българския национал. В надпреварата за отличието Груев ще се изправи срещу някои от най-ярките звезди на английския футбол – Ерлинг Холанд, Киърън Дюсбъри-Хол, Данго Уатара, Коул Палмър, Крисенсио Съмървил и Мартин Субименди също са сред номинираните.

Гласуването за Играч на кръга вече е отворено на официалната страница на Висшата лига и ще продължи до вторник, 14:00 часа българско време.