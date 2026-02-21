Новини
Какво ще се случи с Илия Груев: Лийдс взе важно решение

21 Февруари, 2026 17:03 679 0

  • лийдс-
  • илия груев-
  • висша лига

Приоритет за Лийдс е да подпише нов договор с българския национал, твърдят медиите

Какво ще се случи с Илия Груев: Лийдс взе важно решение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководството на Лийдс се концентрира върху осигуряването на оставането на мениджъра Даниел Фарке при четирима ключови футболисти, сред които е българският национал Илия Груев, пише "Тема спорт".

Според изданието TeamTalk, както и други медии, следящи събитията при йоркширци, приоритет на клуба от Висшата лига е подписването на нови договори с опорния халф Груев, уелския капитан Итън Ампаду, нидерландския бранител Паскал Струик и американския офанзивен полузащитник Брендън Арънсън.

Действащите им контракти са до лятото на 2027 г., като след края на този сезон всички те ще навлязат в последната година от договорите си. Това означава, че ще могат да преговарят с други клубове, а при липса на споразумение с “Лийдс” – следващото лято могат да си тръгнат като свободни агенти.

Отделно от това, футболистите са в основата на стабилното представяне на тима, воден от Даниел Фарке, от началото на декември насам. Това осигурява добри перспективи за запазване на мястото във Висшата лига – основната цел на “Лийдс”.

25-годишният Груев и съотборниците му заемат 15-о място след 26 кръга (остават 12 до края) с актив от 30 точки, на 6 зад 18-ия “Уест Хем”, който е първи под чертата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
