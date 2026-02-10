Новини
Билетите за гостуващия сектор на "Лаута" разграбени от феновете на Ботев Пловдив

10 Февруари, 2026 07:39 682 3

Футболните страсти в града под тепетата са нажежени до червено

Билетите за гостуващия сектор на "Лаута" разграбени от феновете на Ботев Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Привържениците на Ботев Пловдив буквално за минути изкупиха всички пропуски за гостуващия сектор на стадион "Локомотив" – "Лаута". Така "жълто-черната" агитка ще подкрепя любимците си на живо в горещото градско дерби срещу Локомотив Пловдив от 1/4-финалите за Купата на България.

В официалната си страница във Facebook, ръководството на Ботев не скри гордостта си от масовата подкрепа:

"Пълен сектор с ботевисти на "Лаута“! Бултрасите изкупиха всички билети за гостуващия сектор.
Отбор и публика – заедно по пътя към полуфиналите. Победа за Ботев! Победа за Пловдив!"


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всеки да си знае мястото.

    0 1 Отговор
    Отговор
    Цяла България знае че Локомотив бе отборът който на всеки 3 години ставаше шампион на страната в група Б. После изкарваше един сезон в А група добре и отново изпадаше. Най-големите му победи са именно тези над Тракия Пловдив, когато съдийството му е помагало.

    07:44 10.02.2026

  • 2 Буфер

    0 0 Отговор
    Абонатите идват за нов резил.

    08:27 10.02.2026

  • 3 Кой допусна

    0 0 Отговор
    ...това безобразие ?
    Това е...ГРАБЕЖ !

    09:20 10.02.2026

