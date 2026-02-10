Билетите за гостуващия сектор на "Лаута" разграбени от феновете на Ботев Пловдив

Привържениците на Ботев Пловдив буквално за минути изкупиха всички пропуски за гостуващия сектор на стадион "Локомотив" – "Лаута". Така "жълто-черната" агитка ще подкрепя любимците си на живо в горещото градско дерби срещу Локомотив Пловдив от 1/4-финалите за Купата на България.

В официалната си страница във Facebook, ръководството на Ботев не скри гордостта си от масовата подкрепа:

"Пълен сектор с ботевисти на "Лаута“! Бултрасите изкупиха всички билети за гостуващия сектор.

Отбор и публика – заедно по пътя към полуфиналите. Победа за Ботев! Победа за Пловдив!"