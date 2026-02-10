Билетите за гостуващия сектор на "Лаута" разграбени от феновете на Ботев Пловдив

Привържениците на Ботев Пловдив буквално за минути изкупиха всички пропуски за гостуващия сектор на стадион "Локомотив" – "Лаута". Така "жълто-черната" агитка ще подкрепя любимците си на живо в горещото градско дерби срещу Локомотив Пловдив от 1/4-финалите за Купата на България.
В официалната си страница във Facebook, ръководството на Ботев не скри гордостта си от масовата подкрепа:
"Пълен сектор с ботевисти на "Лаута“! Бултрасите изкупиха всички билети за гостуващия сектор.
Отбор и публика – заедно по пътя към полуфиналите. Победа за Ботев! Победа за Пловдив!"
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всеки да си знае мястото.
Цяла България знае че Локомотив бе отборът който на всеки 3 години ставаше шампион на страната в група Б. После изкарваше един сезон в А група добре и отново изпадаше. Най-големите му победи са именно тези над Тракия Пловдив, когато съдийството му е помагало.
07:44 10.02.2026
2 Буфер
08:27 10.02.2026
3 Кой допусна
Това е...ГРАБЕЖ !
09:20 10.02.2026