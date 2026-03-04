Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Първи полет с българи от Дубай се очаква да кацне във Варна днес

Първи полет с българи от Дубай се очаква да кацне във Варна днес

4 Март, 2026 08:35

Самолетът е излетял в 9:45 ч дубайско време, ще прелети през Южен Оман и Египет и се очаква да кацне в 14:20 ч във Варна

Снимка: Абакс
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първи полет с българи от Дубай се очаква да кацне на Летище Варна днес. Това е чартър на "България Еър" с туристи на туроператора "Абакс". Самолетът е излетял в 9:45 ч дубайско време, ще прелети през Южен Оман и Египет и се очаква да кацне в 14:20 ч във Варна, заяви за TravelNews Георги Пасев, управител на "Абакс".
На борда има 180 човека от района на Варна и Източна България. Пасев допълни, че всички туристи са добре, като за тях са се грижили 8 опитни екскурзовода. "Постоянно сме в контакт с Министерството на туризма и на външните работи. Благодарим за тяхно съдействие и адекватност", каза Георги Пасев.
Днес се очакват и други евакуационни полети на българи, блокирани от конфликта в Близкия изток. Те ще приберат граждани, които се намират в Оман, Абу Даби и Дубай, съобщи външният министър Надежда Нейнски. По думите ѝ се очаква полет от Оман, откъдето трябва да се качат около 300 души, ако ситуацията на място е безопасна.

Има държави със значителен брой български граждани. Имаме информация за българи, които са в екзотични курорти. Там е по-трудно да се изпратят самолети. Разговарях с външния министър на Гърция. Той предложи помощ за изтеглянето на граждани от Оман. Опитваме се веднага да реагираме с безопасни маршрути на блокираните българи, мобилизирани са всички възможности - правителственият авиоотряд, националният превозвач "България Еър" и други авиокомпании, разполагащи със самолети. Има много аспекти на сигурността. Най-трудно е с Израел, но се търсят всякакви възможности. Не искаме да поставим под риск никого във въздуха, коментира Нейнски.

Външният министър заяви, че са изготвени подробни списъци по държави с българските граждани, които потенциално могат да бъдат евакуирани.


България
Оценка 2.8 от 6 гласа.
  • 1 кой му дреме

    21 1 Отговор
    дубайски българии... бесарабски българи...марсиански българи...

    08:43 04.03.2026

  • 2 Хмм

    20 1 Отговор
    да посрещнат с цветя Радостин Василев и неговата силиконка, който използва заплатата си, която дължи на избирателите си, дето си броят стотинките, за да отмаря Дубаеца на море, точно на националния празник

    08:44 04.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гробари и палицаи

    13 1 Отговор
    се завръщат от зимно море

    08:47 04.03.2026

  • 5 Ееееее

    18 2 Отговор
    що не може да кацне на на летище "Васил Левски" ? Да не би да е заето с други самолети?

    08:47 04.03.2026

  • 6 Надяваме се

    18 0 Отговор
    Че Де..лян ще настани поне 100 наши сънародници в именията си в Дубай,и с частните си самолети ще върне в България поне 1000 души.........все пак работи за хората.

    08:51 04.03.2026

  • 7 да ги връщат

    11 1 Отговор
    или директно в затвора за кражби и измами!

    08:51 04.03.2026

  • 8 Трол

    9 0 Отговор
    Дано да са успели да си направят яки селфита.

    08:57 04.03.2026

  • 9 шири

    1 3 Отговор
    Да кацне във Варна точно пък днес-Ура,другари!

    09:01 04.03.2026

  • 10 Кой от Варна

    10 2 Отговор
    добре, другите на БДЖ. Летище в София е заето с друга работа, и не приема гражданска авиация.

    09:03 04.03.2026

  • 11 Сталин

    13 0 Отговор
    Сега пак ще плащаме на бандити и мутри и техните кvрви ,оставете ги тези негодници там не ни трябват паразити и безделници

    09:14 04.03.2026

  • 12 С часове по новините за тия

    11 0 Отговор
    За кво занима сте цялата а държава с тия екзкурзианти бе...аман, няма ли други проблеми в тая държава

    Коментиран от #17

    09:18 04.03.2026

  • 13 Фори

    11 0 Отговор
    Имал пари да отиде в Дубай, сега иска да се върне на аванта.Поне да си платят полета.Защо държавата да им го плаща?

    09:22 04.03.2026

  • 14 ИВАН

    9 0 Отговор
    Ама да си стоят там, какво ме интересуват тия българи в кавички, че и по телевизията ни занимават с тях.

    09:25 04.03.2026

  • 15 Абе

    5 0 Отговор
    Дано дано дано бай хюмени унищожи имението на магнитския с-и-чуг

    09:25 04.03.2026

  • 16 Джо

    5 0 Отговор
    Ако си бяха седяли в Долно Чупрене откъдето са, сега нямаше да имат проблеми.

    Коментиран от #18

    09:50 04.03.2026

  • 17 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "С часове по новините за тия":

    Карай , виж че темата за Укр рязко изчезна .

    09:57 04.03.2026

  • 18 такава селяния

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Джо":

    трудно седи мирно...

    10:06 04.03.2026

  • 19 Даа!

    1 0 Отговор
    Инициатива на убавото наде.За сметка,( никой не задава въпрос,кой плаща тези полети,което е задължително като информация) на бюджета,Тоест: стария принцип: Да го дуат бедните? За тях важи ниско или нулево зДДС.За тях енергийна компенсация,а " дуачите" вече получиха сметки за ток,още по високи.В отделни случаи,почти двойни спрямо Януари.Ами драги ми оф,ффсе,ще плащате,иначе цък,и сте до там! Пак ще платите,но със екстра и за включване -40-50 евро.Подаваш жалба- не само ще трябва да платиш,за да се" жалиш" ,но да ти проверят електромера,още 50 лева.И винаги следва отговор: Всичко е наред! Имате право на чаша студена вода.За ваша сметка.Но за онази група, със седемцифрени сметки в банките,трябва да бъдат " извозвани" приоритетно от курортни дестинации,където дневен престой,струва,няколко минимални пенсии ..Да не търпят загуби,тук в бизнеса си.Излезе официално инфо,че световни авиокомпании,искат между 42 ,до 84 хиляди евро за един пътник до близки ,на Европа дестинации.Ние - богаташите ще домъкнем безплатно.

    10:07 04.03.2026

  • 20 българин

    0 0 Отговор
    такива "българи" не ни трябват в България!

    10:09 04.03.2026

