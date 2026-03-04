Първи полет с българи от Дубай се очаква да кацне във Варна днес

Първи полет с българи от Дубай се очаква да кацне на Летище Варна днес. Това е чартър на "България Еър" с туристи на туроператора "Абакс". Самолетът е излетял в 9:45 ч дубайско време, ще прелети през Южен Оман и Египет и се очаква да кацне в 14:20 ч във Варна, заяви за TravelNews Георги Пасев, управител на "Абакс".
На борда има 180 човека от района на Варна и Източна България. Пасев допълни, че всички туристи са добре, като за тях са се грижили 8 опитни екскурзовода. "Постоянно сме в контакт с Министерството на туризма и на външните работи. Благодарим за тяхно съдействие и адекватност", каза Георги Пасев.
Днес се очакват и други евакуационни полети на българи, блокирани от конфликта в Близкия изток. Те ще приберат граждани, които се намират в Оман, Абу Даби и Дубай, съобщи външният министър Надежда Нейнски. По думите ѝ се очаква полет от Оман, откъдето трябва да се качат около 300 души, ако ситуацията на място е безопасна.
Има държави със значителен брой български граждани. Имаме информация за българи, които са в екзотични курорти. Там е по-трудно да се изпратят самолети. Разговарях с външния министър на Гърция. Той предложи помощ за изтеглянето на граждани от Оман. Опитваме се веднага да реагираме с безопасни маршрути на блокираните българи, мобилизирани са всички възможности - правителственият авиоотряд, националният превозвач "България Еър" и други авиокомпании, разполагащи със самолети. Има много аспекти на сигурността. Най-трудно е с Израел, но се търсят всякакви възможности. Не искаме да поставим под риск никого във въздуха, коментира Нейнски.
Външният министър заяви, че са изготвени подробни списъци по държави с българските граждани, които потенциално могат да бъдат евакуирани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
08:43 04.03.2026
2 Хмм
08:44 04.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 гробари и палицаи
08:47 04.03.2026
5 Ееееее
08:47 04.03.2026
6 Надяваме се
08:51 04.03.2026
7 да ги връщат
08:51 04.03.2026
8 Трол
08:57 04.03.2026
9 шири
09:01 04.03.2026
10 Кой от Варна
09:03 04.03.2026
11 Сталин
09:14 04.03.2026
12 С часове по новините за тия
Коментиран от #17
09:18 04.03.2026
13 Фори
09:22 04.03.2026
14 ИВАН
09:25 04.03.2026
15 Абе
09:25 04.03.2026
16 Джо
Коментиран от #18
09:50 04.03.2026
17 Гост
До коментар #12 от "С часове по новините за тия":Карай , виж че темата за Укр рязко изчезна .
09:57 04.03.2026
18 такава селяния
До коментар #16 от "Джо":трудно седи мирно...
10:06 04.03.2026
19 Даа!
10:07 04.03.2026
20 българин
10:09 04.03.2026