Ботев Пловдив настоява за спешна инспекция на терена на стадион „Локомотив“ преди дербито за Купата на България

Ботев Пловдив отправи категоричен апел към Лицензионната комисия на Българския футболен съюз (БФС) за незабавна и обстойна проверка на тревното покритие на стадион „Локомотив“. "Жълто-черните" настояват инспекцията да се осъществи още днес или най-късно в ранните часове на утрешния ден, непосредствено преди дългоочаквания четвъртфинален сблъсък между двата пловдивски гранда в турнира Sesame Купа на България.

Голямото пловдивско дерби ще се проведе на стадион „Локомотив“ (известен още като „Лаута“) този четвъртък, 15:30 часа, като залогът е място на полуфиналите в престижната надпревара.

От Ботев изразяват опасения относно състоянието на игралната площ и подчертават, че качеството на терена е от ключово значение за провеждането на честен и безопасен футболен двубой.

Ето какво гласи позицията на Ботев Пд:

"Във връзка с възникналия сериозен обществен и спортен скандал, свързан със състоянието на футболни терени в България, и с оглед предстоящата официална среща на стадион „Лаута“, настояваме Лицензионната комисия на БФС да извърши планираната проверка на състоянието на терена още днес или най-късно утре сутрин.

Притесненията на ПФК Ботев Пловдив са, че в случай на констатиране на лошо състояние на терена, което не позволява нормалното и безопасно провеждане на срещата, следва да бъде приложена процедурата, предвидена в наредбите на БФС – а именно да се даде 24-часов срок за смяна на терена, а не отлагане на мача за друг час и/или дата.

Подчертаваме, че подобно отлагане би създало сериозни съмнения за неравнопоставеност, още повече че в общественото пространство вече се коментира, че в противниковия отбор има наказани и контузени състезатели, както и че съществува предварителна договорка между клуба-домакин и БФС. Подобни внушения, независимо дали са основателни или не, нанасят тежък удар върху доверието в управлението на българския футбол.

Апелираме към Българския футболен съюз да спазва стриктно собствените си наредби, правила и указания, и да прилага еднакъв стандарт към всички клубове, без изключения.

Очакваме Вашата своевременна реакция и яснота по процедурата, която ще бъде следвана."