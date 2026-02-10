Новини
Ботев Пловдив настоява за спешна инспекция на терена на стадион „Локомотив“ преди дербито за Купата на България

10 Февруари, 2026 15:01 377 0

  • ботев пловдив-
  • локомотив пловдив-
  • бфс-
  • проверка на терена-
  • купа на българия-
  • пловдивско дерби-
  • стадион лаута-
  • футболни новини

От клуба изразяват опасения относно състоянието на игралната площ

Ботев Пловдив настоява за спешна инспекция на терена на стадион „Локомотив“ преди дербито за Купата на България - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив отправи категоричен апел към Лицензионната комисия на Българския футболен съюз (БФС) за незабавна и обстойна проверка на тревното покритие на стадион „Локомотив“. "Жълто-черните" настояват инспекцията да се осъществи още днес или най-късно в ранните часове на утрешния ден, непосредствено преди дългоочаквания четвъртфинален сблъсък между двата пловдивски гранда в турнира Sesame Купа на България.

Голямото пловдивско дерби ще се проведе на стадион „Локомотив“ (известен още като „Лаута“) този четвъртък, 15:30 часа, като залогът е място на полуфиналите в престижната надпревара.

От Ботев изразяват опасения относно състоянието на игралната площ и подчертават, че качеството на терена е от ключово значение за провеждането на честен и безопасен футболен двубой.

Ето какво гласи позицията на Ботев Пд:

"Във връзка с възникналия сериозен обществен и спортен скандал, свързан със състоянието на футболни терени в България, и с оглед предстоящата официална среща на стадион „Лаута“, настояваме Лицензионната комисия на БФС да извърши планираната проверка на състоянието на терена още днес или най-късно утре сутрин.

Притесненията на ПФК Ботев Пловдив са, че в случай на констатиране на лошо състояние на терена, което не позволява нормалното и безопасно провеждане на срещата, следва да бъде приложена процедурата, предвидена в наредбите на БФС – а именно да се даде 24-часов срок за смяна на терена, а не отлагане на мача за друг час и/или дата.

Подчертаваме, че подобно отлагане би създало сериозни съмнения за неравнопоставеност, още повече че в общественото пространство вече се коментира, че в противниковия отбор има наказани и контузени състезатели, както и че съществува предварителна договорка между клуба-домакин и БФС. Подобни внушения, независимо дали са основателни или не, нанасят тежък удар върху доверието в управлението на българския футбол.

Апелираме към Българския футболен съюз да спазва стриктно собствените си наредби, правила и указания, и да прилага еднакъв стандарт към всички клубове, без изключения.

Очакваме Вашата своевременна реакция и яснота по процедурата, която ще бъде следвана."


