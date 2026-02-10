Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Изпълнителният директор на БФС: Стартираме категоризация на академиите с партньор на Висшата лига (ВИДЕО)

Изпълнителният директор на БФС: Стартираме категоризация на академиите с партньор на Висшата лига (ВИДЕО)

10 Февруари, 2026 15:45 535 1

  • бфс-
  • футбол-
  • андрей петров-
  • дюш

Сега започваме да развиваме идеята за категоризация на елитните детско-юношески школи

Изпълнителният директор на БФС: Стартираме категоризация на академиите с партньор на Висшата лига (ВИДЕО) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Българския футболен съюз Андрей Петров разкри в свое участие в подкаста на централата, подробности за предстоящата категоризация на академиите у нас. Тя ще стартира в партньорство с международна компания, която работи в редица водещи лиги и федерации в Европа и света, сред които и Висшата лига на Англия. По думите на Петров, подобна промяна ще сложи печат за качество на талантите у нас, което ще спомогне за по-голям интерес към родните футболисти.

„Сега започваме да развиваме идеята за категоризация на елитните детско-юношески школи. Ще имаме международно партньорство с една от най-големите компании в света, която се занимава с това. Идеята ни е да стартираме процеса още през 2026 година, като за целта ще поканим всички школи да кандидатстват. Заедно с партньора ни ще изберем петнадесетте най-добри, които през следващите 5 години да преминат през целия процес на категоризация. Той включва първоначална оценка, допълнителни обучения, работа по методики, втора оценка след 2 години, която да установи как са се развили и приели тези нови принципи. Целта е да се опитаме да стандартизираме процеса по изграждане на млади състезатели в България. Това, което виждаме навсякъде по света, е, че има много строен и силен процес в това отношение. Нашето желание е да създадем условия и да променим модела, да произвеждаме млади състезатели, които да се развиват в чужбина, а не да се занимаваме с покупко-продажба на чужденци. Когато имаш международна компания, според някои най-добрата в света, която е партньор на ФИФА и УЕФА, работи с някои от най-големите федерации и лиги като Висшата лига, това е печат за качество.“

В предстоящия нов епизод на подкаста Андрей Петров ще обясни важни детайли за изграждането на академия БФС, както и ще разкрие голяма новина, свързана с развитието на футбола у нас.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Категоризация на ДЮШ означава, че се очакват пацани пионерчета от целия свят.

    15:55 10.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове