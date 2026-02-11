Великолепна Лора Христова спечели втори медал за България на Олимпиадата в Милано/Кортина 2026 - СНИМКИ

Българският биатлон отново се изкачи на олимпийския подиум! Лора Христова, само на 23 години, се превърна в героиня за страната ни, след като спечели бронзов медал в индивидуалната надпревара на 15 километра по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026.

Със завидна прецизност и безупречна стрелба, Христова остави зад себе си редица фаворити и заслужено се нареди сред най-добрите в света. Българката финишира трета, като единствено френските звезди Жулия Симон и Лу Жанмоно успяха да я изпреварят. Симон, която допусна една грешка на рубежа, завърши с 1:04 минути по-бързо от Христова, а Жанмоно, с две неточности, изпревари нашата състезателка с 53.1 секунди.

Останалите български биатлонистки не успяха да се преборят за челните позиции, след като допуснаха неточности в стрелбата и останаха извън топ класирането.

Снимка: БГНЕС/EПA

Постижението на Лора Христова е историческо – това е едва третият олимпийски медал за България в биатлона.

Първият златен медал бе спечелен от Екатерина Дафовска през 1998 г. в Нагано, а през 2002 г. Ирина Никулчина донесе бронз от преследването на 10 км в Солт Лейк Сити.

