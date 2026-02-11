Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн Мюнхен се класира за полуфиналите на Купата на Германия след категорична победа

Байерн Мюнхен се класира за полуфиналите на Купата на Германия след категорична победа

11 Февруари, 2026 23:56 526 0

  • байерн мюнхен-
  • турнир-
  • купата на германия-
  • рб лайпциг-
  • германия

Шампионите се наложиха над РБ Лайпциг

Байерн Мюнхен се класира за полуфиналите на Купата на Германия след категорична победа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Баварският колос Байерн Мюнхен си осигури място сред най-добрите четири в турнира за Купата на Германия, след като надделя с 2:0 над РБ Лайпциг на своя стадион "Алианц Арена".

В началото на мача гостите от Лайпциг успяха да разтърсят мрежата чрез Кристоф Баумгартнер, но радостта им бе краткотрайна – ВАР се намеси и голът бе отменен заради засада. Това даде допълнителен импулс на Байерн, които постепенно наложиха контрол върху играта.

Втората част се оказа решаваща за изхода на двубоя. В 64-ата минута Хари Кейн хладнокръвно реализира дузпа, с което откри резултата и даде предимство на "червените". Само три минути по-късно Майкъл Олисе демонстрира отлична визия, като изведе Луис Диас на чиста позиция, а колумбийският нападател не сгреши и удвои аванса на домакините.

С този успех Байерн Мюнхен се присъединява към Фрайбург, Щутгарт и Байер Леверкузен в битката за финал. Отборът от Мюнхен ще се стреми да сложи край на четиригодишната си пауза без трофей от престижния турнир, след като за последно триумфира през сезон 2019/20.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове