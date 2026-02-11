Байерн Мюнхен се класира за полуфиналите на Купата на Германия след категорична победа

Баварският колос Байерн Мюнхен си осигури място сред най-добрите четири в турнира за Купата на Германия, след като надделя с 2:0 над РБ Лайпциг на своя стадион "Алианц Арена".

В началото на мача гостите от Лайпциг успяха да разтърсят мрежата чрез Кристоф Баумгартнер, но радостта им бе краткотрайна – ВАР се намеси и голът бе отменен заради засада. Това даде допълнителен импулс на Байерн, които постепенно наложиха контрол върху играта.

Втората част се оказа решаваща за изхода на двубоя. В 64-ата минута Хари Кейн хладнокръвно реализира дузпа, с което откри резултата и даде предимство на "червените". Само три минути по-късно Майкъл Олисе демонстрира отлична визия, като изведе Луис Диас на чиста позиция, а колумбийският нападател не сгреши и удвои аванса на домакините.

С този успех Байерн Мюнхен се присъединява към Фрайбург, Щутгарт и Байер Леверкузен в битката за финал. Отборът от Мюнхен ще се стреми да сложи край на четиригодишната си пауза без трофей от престижния турнир, след като за последно триумфира през сезон 2019/20.