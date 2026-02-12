Балотели стана жертва на расистки обиди и в Дубай: „Тук не го очаквах, стига вече“

Марио Балотели отново се изправи срещу расизма. Италианският нападател, който в момента играе за Ал-Итифак в Дубай, разкри в социалните мрежи, че е станал жертва на расистки обиди по време на двубой.

„Днес, по време на мач, бях жертва на расистки обиди многократно. Повтаряха ми: ‘У-у-у, върви да ядеш банани’“, написа Балотели в Инстаграм. „Винаги съм осъждал всяка форма на расизъм. Не го очаквах тук. Надявам се да бъдат взети сериозни мерки, за да не се повтаря.“

След неубедителния си период в Дженоа през миналия сезон, Балотели поднови кариерата си в Обединените арабски емирства. В публикацията си той подчерта, че проблемът е по-широк от личния му случай:

„Няма абсолютно никакво място за расизма във футбола или в обществото. Подобно поведение не може да бъде нормализирано, оправдавано или игнорирано. Говоря открито, за да насоча внимание към проблема – той не засяга само мен, а всеки футболист, който е бил жертва. Стига вече”.