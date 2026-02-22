Новини
Расистки скандал разтърси Висшата лига

22 Февруари, 2026 12:26 566 2

Подобно поведение е напълно неприемливо и противоречи на ценностите на играта, обяви Челси

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Защитникът на Челси Уесли Фофана и халфът на Бърнли Ханибал Межбри заявиха, че са били жертви на расистки обиди в социалните мрежи след равенството 1:1 на отборите им във Висшата лига на "Стамфорд Бридж" в събота, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Фофана, който беше изгонен в 72-рата минута на мача, след като получи втори жълт картон, сподели скрийншотове на съобщения, които е получил в Instagram след мача. „2026 г, все още е същото, нищо не се променя“, написа французинът в Инстаграм. „Тези хора никога не са наказвани. Създавате големи кампании срещу расизма, но никой всъщност не прави нищо“, добави той.

Челси осъди злоупотребите на официалния си уебсайт. „Подобно поведение е напълно неприемливо и противоречи на ценностите на играта и на всичко, за което се застъпваме като клуб. Няма място за расизъм“, заявиха от клуба в изявление.

„Ние категорично подкрепяме Уес. Той има пълната ни подкрепа, както и всички наши играчи, които твърде често са принудени да търпят тази омраза, просто защото си вършат работата. Ще работим със съответните органи и платформи, за да идентифицираме извършителите и да предприемем най-решителните възможни действия“, написаха от лондонския клуб.

Межбри, който беше фаулиран за първия от двата жълти картона, довели до отстраняването на Фофана, също публикува получените съобщения в социалните мрежи. „Образовайте себе си и децата си“, написа той в история в Инстаграм. Бърнли подкрепи тунизиеца в изявление, заявявайки, че в клуба няма място за расизъм. „Няма място за това в нашето общество и ние го осъждаме безрезервно“, казаха от клуба на уебсайта си.

„Клубът продължава да бъде категоричен в позицията си - имаме подход на нулева толерантност към всякаква форма на дискриминация. Клубът е докладвал за публикацията на компанията майка на Инстаграм, Meta, и очаква силна подкрепа от тяхна страна, заедно с Висшата лига и полицията, и ще работи, за да гарантира, че отговорното лице ще бъде идентифицирано и разследвано“, написаха от Бърнли.

Равенството вдигна Челси временно на четвърто място по голова разлика пред Манчестър Юнайтед на Майкъл Карик, който ще се изправи срещу Евертън в понеделник и може да си върне позицията при победа или реми.


  • 1 кой му дреме

    2 0 Отговор
    когато човек пострада ме сьбудете

    Коментиран от #2

    12:35 22.02.2026

  • 2 А Англия ли?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Че, то, там бели хора не останаха. Сигурно някой се обидил на снежинка.

    12:40 22.02.2026

