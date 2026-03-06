Мелони заяви, че Италия ще играе водеща роля във възстановяването на Украйна

Италия ще играе водеща роля във възстановяването на Украйна, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони проведе телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Рим съобщи новината, обяснявайки, че „разговорът е позволил задълбочен обмен на мнения относно напредъка на процеса за постигане на справедлив и траен мир за Украйна и относно следващите стъпки, също и в светлината на текущите развития в кризата в Близкия изток“.

„Двамата лидери“, продължава изявлението, „потвърдиха отново значението, особено на този етап, на единството на визията между европейските и американските партньори и признаването на приноса на Европа към мирния процес, чийто резултат засяга фундаментални европейски интереси и е от решаващо значение за стабилността и сигурността на континента“.

„Президентът Зеленски се възползва от възможността да благодари отново на Италия за изпращането на спешни доставки в подкрепа на енергийния сектор на Украйна“, подчерта кабинетът на Мелони. „В заключение министър-председателят потвърди подкрепата на Италия за украинската нация, като увери, че Италия ще запази водеща роля във възстановяването на страната.“

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил конфликта в Близкия изток, състоянието на петролните пазари и обещания от Европейския съюз финансов пакет за Украйна с италианския премиер Джорджа Мелони.

„Обсъдих с италианския премиер Джорджа Мелони ситуацията около Иран и предизвикателствата за пазара на петрол и горива, дължащи се на действията на иранския режим“, написа Зеленски в социалните мрежи.