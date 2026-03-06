Новини
Мелони заяви, че Италия ще играе водеща роля във възстановяването на Украйна
Мелони заяви, че Италия ще играе водеща роля във възстановяването на Украйна

6 Март, 2026 12:05 498 11

Зеленски заяви, че е обсъдил с италианския премиер Иран, петролните пазари и помощта за Украйна

Мелони заяви, че Италия ще играе водеща роля във възстановяването на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Италия ще играе водеща роля във възстановяването на Украйна, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони проведе телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Рим съобщи новината, обяснявайки, че „разговорът е позволил задълбочен обмен на мнения относно напредъка на процеса за постигане на справедлив и траен мир за Украйна и относно следващите стъпки, също и в светлината на текущите развития в кризата в Близкия изток“.

„Двамата лидери“, продължава изявлението, „потвърдиха отново значението, особено на този етап, на единството на визията между европейските и американските партньори и признаването на приноса на Европа към мирния процес, чийто резултат засяга фундаментални европейски интереси и е от решаващо значение за стабилността и сигурността на континента“.

„Президентът Зеленски се възползва от възможността да благодари отново на Италия за изпращането на спешни доставки в подкрепа на енергийния сектор на Украйна“, подчерта кабинетът на Мелони. „В заключение министър-председателят потвърди подкрепата на Италия за украинската нация, като увери, че Италия ще запази водеща роля във възстановяването на страната.“

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил конфликта в Близкия изток, състоянието на петролните пазари и обещания от Европейския съюз финансов пакет за Украйна с италианския премиер Джорджа Мелони.

„Обсъдих с италианския премиер Джорджа Мелони ситуацията около Иран и предизвикателствата за пазара на петрол и горива, дължащи се на действията на иранския режим“, написа Зеленски в социалните мрежи.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 8 гласа.
  • 3 Като някаква Саяна порасне

    3 4 Отговор
    Ще стане пътен експерт а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните

    12:07 06.03.2026

  • 4 Ще играе

    1 0 Отговор
    и хоро ще играе и кон боб ще яде

    12:08 06.03.2026

  • 5 Българин

    5 8 Отговор
    А ние ще ходим да възстановяваме Русия. Липсва мъжка сила и бая мъжка работа ще се отвори за късметлиите сключили договор за работа.

    12:09 06.03.2026

  • 6 кухи балони

    8 0 Отговор
    крайна се връща при мама

    12:11 06.03.2026

  • 7 Тази чичолина

    4 0 Отговор
    Може да възста но ови само сексиндистрията

    12:14 06.03.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Сеньора Пъпешони освен да играе театро по всички световни сцени за друго не става.

    12:16 06.03.2026

  • 9 ахааа

    4 0 Отговор
    ще ми възстановят дедовака - латерни и локуми от сутрин до вечер. До един месец като ви шибнат кранчето от Русия, еврокочинта ще запеете друга песен.

    12:23 06.03.2026

  • 10 Памет

    3 0 Отговор
    Когато дойде ред да се възстановява Украйна, Мелони ще гушкаш някой тюфлек извън властта... и не само ти и всичките сегашни мераклии.
    А баба Урсула ще е забравила какво е казвала, но с парите под дюшека щастливо ще си живеят наследниците и....

    12:25 06.03.2026

  • 11 Ами

    0 0 Отговор
    Първо питайте Вовата кой ще възстановява Украйна ,да няма само мечти и блянове .

    12:31 06.03.2026

