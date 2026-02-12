Григор Димитров ще играе под името "G-Unit" в престижен шоу турнир във Франция

Григор Димитров отново ще зарадва феновете си с участие в атрактивен демонстративен турнир. На 3 и 4 април в живописния френски град Ним ще се проведе първото издание на шоу турнира на клей от веригата Ultimate Tennis Showdown (UTS), където Димитров ще се включи под артистичния псевдоним "G-Unit" – препратка към популярната американска рап група, оглавявана от 50 Cent.
Този формат на надпреварата се отличава с нестандартни правила и забавна атмосфера, като всеки участник се състезава с прякор, което придава допълнителен колорит и индивидуалност на събитието.
За 34-годишния хасковлия това ще бъде второ участие в UTS – през 2023 година той достигна до финала във Франкфурт, където отстъпи на руския ас Андрей Рубльов.
Сред потвърдилите участие в тазгодишния турнир са някои от най-ярките имена на световния тенис: Каспер Рууд, Александър Бублик, Феликс Оже-Алиасим, Андрей Рубльов, Алехандро Давидович Фокина и Юго Умбер. Остава да бъде обявен още един състезател, който ще допълни звездния състав.
Очаква се събитието да привлече вниманието на любителите на тениса не само с високото спортно майсторство, но и с уникалната си атмосфера и иновативен подход към играта.
1 кой му дреме
13:10 12.02.2026
2 Каквото
13:14 12.02.2026
3 Е те тука му е силата
13:17 12.02.2026
4 Бос Тан Жиев
13:23 12.02.2026
5 безпартиен
13:23 12.02.2026
6 Поправете си заглавието
14:22 12.02.2026