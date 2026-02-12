Новини
Григор Димитров ще играе под името "G-Unit" в престижен шоу турнир във Франция

Григор Димитров ще играе под името "G-Unit" в престижен шоу турнир във Франция

12 Февруари, 2026 13:08 503 6

  • григор димитров -
  • демонстративен турнир-
  • ним -
  • шоу -
  • турнир-
  • ultimate tennis showdown-
  • uts-
  • артистичния псевдоним-
  • g-unit-
  • 50 cent

Надпреварата е на 3 и 4 април в град Ним

Григор Димитров ще играе под името "G-Unit" в престижен шоу турнир във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров отново ще зарадва феновете си с участие в атрактивен демонстративен турнир. На 3 и 4 април в живописния френски град Ним ще се проведе първото издание на шоу турнира на клей от веригата Ultimate Tennis Showdown (UTS), където Димитров ще се включи под артистичния псевдоним "G-Unit" – препратка към популярната американска рап група, оглавявана от 50 Cent.

Този формат на надпреварата се отличава с нестандартни правила и забавна атмосфера, като всеки участник се състезава с прякор, което придава допълнителен колорит и индивидуалност на събитието.

За 34-годишния хасковлия това ще бъде второ участие в UTS – през 2023 година той достигна до финала във Франкфурт, където отстъпи на руския ас Андрей Рубльов.

Сред потвърдилите участие в тазгодишния турнир са някои от най-ярките имена на световния тенис: Каспер Рууд, Александър Бублик, Феликс Оже-Алиасим, Андрей Рубльов, Алехандро Давидович Фокина и Юго Умбер. Остава да бъде обявен още един състезател, който ще допълни звездния състав.

Очаква се събитието да привлече вниманието на любителите на тениса не само с високото спортно майсторство, но и с уникалната си атмосфера и иновативен подход към играта.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    2 1 Отговор
    без туй ходи като рапър с тениска, къси панталонки и шапчица, демек като дете

    13:10 12.02.2026

  • 2 Каквото

    2 1 Отговор
    и да си смени, резултати няма да има. Поне един голям турнир да беше спечелил. Не говоря за Акапулко, и др.почти незначими турнирчета.

    13:14 12.02.2026

  • 3 Е те тука му е силата

    2 1 Отговор
    Щом е за шоу, нашият е номер 1.Щом е за ранкинг се гипсира!

    13:17 12.02.2026

  • 4 Бос Тан Жиев

    1 1 Отговор
    А защо не Ка - унит. По достоверно е някак.

    13:23 12.02.2026

  • 5 безпартиен

    0 2 Отговор
    Спечелил е най-големият турнир,този на осемте най добри през годината!А всички които сега се правят на критици на най добрия ни тенисист ,едва ли са обличали спортен екип дори и в часовете по физическо възпитание в училище!Един известен българин имаме от много години в този спорт!Уважавайте таланта и труда на човека който винаги излиза с името на България!

    13:23 12.02.2026

  • 6 Поправете си заглавието

    1 0 Отговор
    ..Не ,,ще играе" ,ами ПАК ЩЕ ПАДА...

    14:22 12.02.2026

