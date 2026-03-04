Новини
Димитър Кузманов с победа над испанец на „Чалънджър“ в Гърция

4 Март, 2026 19:06 418 0

Пьотр Нестеров е четвъртфиналист на двойки

Димитър Кузманов с победа над испанец на „Чалънджър“ в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл, а Пьотр Нестеров достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

Поставеният под №8 в схемата на сингъл Кузманов победи с 6:3, 6:2 квалификанта Хавиер Баранко Косано (Испания). Срещата започна вчера, но беше прекъсната при резултат 6:3, 1:1. При доиграването днес Кузманов спечели пет поредни гейма – от 1:2 до 6:2 – във втория сет.


32-годишният българин ще играе във втория кръг срещу Робин Бертран (Франция). Двамата не са се изправяли един срещу друг до момента.


Националът на България за Купа „Дейвис" Нестеров също записа успех, класирайки се за четвъртфиналите на двойки. Българинът и Олександър Овчаренко (Украйна) победиха със 7:5, 7:6(3) Константин Кузмин (Франция) и Филип Хенинг (Република Южна Африка). Двубоят продължи 1 час и 48 минути.

Нестеров и Овчаренко стигнаха до решителен пробив в 11-ия гейм на първия сет, след което го затвориха на собствен сервис. Българинът и украинецът пропиляха аванс от пробив във втората част, която беше решена с тайбрек. В него те поведоха с 6:3 точки и реализираха още първия си мачбол.


По-рано днес и Антъни Генов също се класира за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Фин Бас (Великобритания) елиминираха първите поставени Тиаго Перейра (Португалия) и Майкъл Гертс (Белгия) с 6:2, 6:4.


