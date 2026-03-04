Лесна победа за Гергана Топалова в Анталия

Гергана Топалова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №2 в схемата българка победи убедително с 6:1, 6:1 Мариана Игита Бараса (Колумбия) за едва 59 минути игра. Във втория кръг Топалова ще играе срещу квалификантката Меричел Тейшидо Гарсия (Испания).



Вчера 26-годишната Топалова се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки.

Българката и Антония Ривера (Чили) елиминираха първите поставени в схемата Мари Метро (Швейцария) и Анастасия Запаринюк (Украйна), а за място на полуфиналите двете ще играят ще играят срещу Лайма Владсон (Узбекистан) и Екатерина Ходжаева (Русия).



Юлия Стаматова пък загуби в първия кръг на сингъл с 3:6, 2:6 от Лайма Владсон (Узбекистан). Преди този мач Стаматова постигна две победи в квалификациите без да загуби сет.



В турнира на двойки Юлия Стаматова и Ани Амирагьян (Армения) загубиха с 3:6, 4:6 от вторите поставени в схемата Йоеле Щойр (Германия) и Рана Стойбър (Великобритания).

Алекса Каратанчева и София Шапатава (Грузия) пък отстъпиха с 0:6, 6:7(7) от италианките Анастасия Бертаки и Франческа Гандолфи.