Леброн Джеймс пренаписа историята на NBA с впечатляващо постижение

Легендарният баскетболист Леброн Джеймс отново доказа, че възрастта е само число, след като постави нов рекорд в Националната баскетболна асоциация (NBA). Вълнуващата нощ донесе на феновете на Лос Анджелис Лейкърс не само победа над Далас Маверикс, но и исторически момент, в който „Кралят“ се превърна в най-възрастния играч, реализирал трипъл-дабъл в един мач.

На 41 години, Джеймс демонстрира класа и издръжливост, които рядко се срещат дори сред най-големите звезди на спорта. Той завърши срещата с впечатляващите 28 точки, 12 асистенции и 10 борби, с което не само изведе своя отбор до успех, но и записа своя 36-и трипъл-дабъл в кариерата – първи за настоящия сезон.

Постижението на Леброн Джеймс е поредното доказателство за неговата изключителна форма и лидерски качества на паркета.

С този рекорд той затвърди статута си на един от най-великите баскетболисти в историята на NBA, вдъхновявайки милиони почитатели по целия свят.