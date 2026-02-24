Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Резултати от НБА

Резултати от НБА

24 Февруари, 2026 10:34 563 0

Изиграха се три срещи

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):

Детройт - Сан Антонио 103:114
Мемфис - Сакраменто 114:123
Хюстън - Юта Джаз 125:105

Лидери в отделните дивизии:

Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 37 победи/19 загуби, Ню Йорк 37/21, Торонто 34/23
Централна дивизия: Детройт 42/14, Кливланд 36/22, Милуоки 24/31
Югоизточна дивизия: Орландо 30/26, Маями 31/27, Атланта 28/31

Западна конференция
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 34/22, Финикс 33/25, Голдън Стейт 30/27
Югозападна дивизия: Сан Антонио 41/16, Хюстън 35/21, Мемфис 21/35
Северозападна дивизия: Оклахома Сити 44/14, Денвър 36/22, Минесота 35/23


