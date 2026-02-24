Резултати от НБА

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):
Детройт - Сан Антонио 103:114
Мемфис - Сакраменто 114:123
Хюстън - Юта Джаз 125:105
Лидери в отделните дивизии:
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Бостън 37 победи/19 загуби, Ню Йорк 37/21, Торонто 34/23
Централна дивизия: Детройт 42/14, Кливланд 36/22, Милуоки 24/31
Югоизточна дивизия: Орландо 30/26, Маями 31/27, Атланта 28/31
Западна конференция
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 34/22, Финикс 33/25, Голдън Стейт 30/27
Югозападна дивизия: Сан Антонио 41/16, Хюстън 35/21, Мемфис 21/35
Северозападна дивизия: Оклахома Сити 44/14, Денвър 36/22, Минесота 35/23
