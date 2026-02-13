Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Станимир Стоилов празнува рожден ден днес

Станимир Стоилов празнува рожден ден днес

13 Февруари, 2026 11:27 368 1

Специалистът става на 59 години

Станимир Стоилов празнува рожден ден днес - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес един от най-успешните треньори в историята на „Левски“ и клубния футбол в България като цяло - Станимир Стоилов празнува своя 59-ти рожден ден.

Започва футболната си кариера във втородивизионния „Хасково“, откъдето през 1990 година преминава в „Левски“. Със синята фланелка записва 262 мача и вкарва 51 гола. Като футболист има 4 шампионски титли на България (1994/95, 1999/2000, 2000/01 и 2001/02 година) и 5 национални купи (1991, 1992, 2000, 2002, 2003 година). От 1992 до 2000 година записва 14 мача и вкарва 3 гола с националния екип на България. Носи още екипите на „Фенербахче“ (Турция), ЦСКА, „Кампомайорензе“ (Португалия) и „Славия“.

Треньорската си кариера започва в началото на 2004 година като селекционер на юношеския национален отбор до 16 години. От лятото на 2004 година е старши треньор на „Левски“, с който печели два пъти шампионската титла на България (2005/06 и 2006/07 година), два пъти Купата на страната (2005 и 2007 година) и два пъти Суперкупата на България (2005 и 2007 година). През сезон 2005/06 година достига до 1/4 финал в турнира за Купата на УЕФА. Именно начело на „сините“ става първият български треньор, чийто отбор влиза в Шампионска лига – през сезон 2006/07 година.

През 2007 година е селекционер на националния отбор на България в двата мача срещу Беларус от квалификационните групи за европейското първенство през 2008 г., като печели и двете срещи. Поема отново представителния отбор на България в началото на 2009 година, като остава на поста до септември 2010 година.

Води още „Литекс“, „Анортозис“ (Кипър), „Ботев“ (Пловдив), „Астана“ (Казахстан) и националния отбор на Казахстан.

В началото на септември 2021 година се завръща в „Левски“, а през 2022 година печели Купата на България начело на „сините“.

В момента е треньор на турския „Гьозтепе“.


  • 1 Даниел

    1 0 Отговор
    Нека бъде честит!

    11:29 13.02.2026

