Никола Стоянов: КЗК и КЗП са с неспособни ръководства и от тях виждаме плачевни резултати

5 Март, 2026 22:50 631 5

"Не знам как за няколко месеца направиха 7 хил. проверки. Лошото е, че и там където глобяват, тези глоби не влизат в сила, обжалват се. Най-важното за една глоба е някой да я плати. Смело се изхвърлят колко глоби са написали, въпросът е колко са влезли в сила", подчерта бившият министър на икономиката.

Никола Стоянов: КЗК и КЗП са с неспособни ръководства и от тях виждаме плачевни резултати - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на икономиката Никола Стоянов заяви в предаването "Денят ON AIR", че ако ескалацията в Близкия изток продължи, може да се очаква петролът и газът да поскъпнат.

Как конфликтът в Близкия изток влияе на цените

Това са продукти, които участват в ценообразуването по цялата верига, обърна внимание той.

"Зависи колко дълго ще продължи конфликтът. Българските институции трябва да следят да няма спекулативно покачване. Надяваме се на по-добри резултати от новите министри - да овладеят спекулативното покачване на цените", каза още Стоянов за Bulgaria ON AIR.
Ролята на регулаторните органи
По думите му КЗК и КЗП са с неспособни ръководства и от тях виждаме плачевни резултати. Много ще е трудно със същите хора да очакваме някакви резултати, скептичен е експертът.

Цените на горивата заради новата война
Продължаващият конфликт не би трябвало да се отрази на цената на тока, но несъмнено ще се отрази на цените на горивата, на мнение е Стоянов.
"Горивата у нас са едни от най-евтините в цяла Европа. Ако конфликтът ескалира, цената на горивата ще тръгне нагоре. Няма какво да направим, там са международни котировки", изтъкна той.

Анализаторът добави, че страда и туризмът, тъй като започват да се отменят резервации.

Казусът с арбитражното дело заради "Лукойл"
"Всички ние плащаме за грешки на политици от некадърност или алчност. Скептично настроен съм, ако рафинерията не се движи по добър начин", коментира Стоянов.
Той каза, че в България никой не мисли дългосрочно, а после народът ще плаща.

"Надявам се на договаряне. Ситуацията е неясна и не зависи от България. Трябва да изчакаме да видим ще има ли продажба", отбеляза Стоянов.

Парите на държавата
Бившият министър настоя, че България има голяма нужда от висок икономически ръст, но ще е много трудно да бъде постигнат.

Стоянов определи министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова като "доста подготвена и опитна". Според него тя ще се справи със ситуацията.
Изключително позитивно е, че ще има още едно удължаване на бюджета, а 5 процента увеличение на заплатите в бюджетната сфера е най-малкото, с което можем да се разминем, смята гостът.

Стоянов предупреди, че има опасност след края на удължителния бюджет много неща да трябва да се наваксват, тъй като на много места чакат по-високи харчове и ще разчитат след юни месец.


България
  • 1 ЗАКРИВАЙТЕ ГИ

    3 1 Отговор
    Тези хранилки.

    22:52 05.03.2026

  • 2 Промяна

    2 0 Отговор
    СТОЯНЖВШЧ СЕГА РАДЕВ ТЕБ ЛИЧНО ЩЕЪНАЗНАЧИ ТИ ЩЕ СВЪРШИШ ЦЯЛАТА РАБОТА АМА КАКВИ ЛЪЖИ ИЗРИЧАШ СТОЯНОВИЧ ЦЕНИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПАЗАРНО НЕ СМЕ СССР СТОЯНОВИЧ

    23:02 05.03.2026

  • 3 100 процента

    1 0 Отговор
    Прав е ! Пишат само измислени "отчети" с папки, прехвърлят ги от бюро на бюро и файда никаква !
    Хрантетници !

    23:26 05.03.2026

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор
    Сигурно са способни по сухото че за това е такъв резултата за хората

    23:34 05.03.2026

  • 5 Анджо

    0 0 Отговор
    По закон всеки има право да обжалва, тоя какво реве. В крайна сметка тези жалби не могат да се разглеждат толкова бързо, а и сега с това служебно става пълна какафония.

    23:54 05.03.2026

