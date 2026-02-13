Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Съдийската комисия отсече: Голът на Умарабев е редовен! (ВИДЕО)

Съдийската комисия отсече: Голът на Умарабев е редовен! (ВИДЕО)

13 Февруари, 2026 15:45 546 1

  • лудогорец-
  • левски-
  • футбол-
  • бфс-
  • съдийска комисия-
  • локомотив пловдив-
  • ботев пловдив

Обясниха и за картоните на Камдем и Кайо Видал, Голът на Умарабев бил редовен

Съдийската комисия отсече: Голът на Умарабев е редовен! (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Рубриката „На фокус“, в която от Съдийската комисия разглеждат решенията на реферите, излезе с нов епизод за четвърфиналите от Sesame Купа на България.

От дуела между Лудогорец с Левски (1:0) са извадени две ситуации, в които са спестени червени картони на Оливер Камдем и Кайо Видал, а от пловдивското дерби е разгледан спорният гол, класирал Локомотив на полуфиналите.

Ситуация 1: Оливер Камдем задържа Кайо Видал при контраатака на Лудогорец, но не получава жълт картон - неправилно. Според правилника Камдем действа „без уважение към играта“. ВАР не може да се намеси, защото се касае за второ официално предупреждение, а не директен червен картон.

Ситуация 2: Пропусната е от главния съдия, както и от ВАР арбитъра, ситуация, в която Кайо Видал нанася ножичен удар без топка в лицето на Майкон от Левски. №11 от Лудогорец е трябвало да бъде изгонен, а грешното решение е и на Волен Чинков на терен, но също и на ВАР съдията Стоян Арсов.

Ситуация 3: Правилно е зачетено попадението на Парвиз Умарбаев във вратата на Ботев Пловдив за победата на Локомотив с 1:0. Мартин Русков, намиращ се между топката и вратаря Даниел Наумов, не пречи на вратаря по никой от критериите, заложени в правилника, казва говорителят в рубриката „На фокус“ Александър Костадинов.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абсърд

    2 0 Отговор
    3 души в засада- редовен гол.машалс!

    16:19 13.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове