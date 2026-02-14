Новини
Иля Малинин поздрави шампиона Михаил Шайдоров
Иля Малинин поздрави шампиона Михаил Шайдоров

14 Февруари, 2026 13:36 884 3

В момента определено се чувствах не само нервен, казва американецът

Иля Малинин поздрави шампиона Михаил Шайдоров - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Казахстанецът Михаил Шайдоров поднесе сензацията на Зимни олимпийски игри 2026, след като спечели титлата в мъжкото фигурно пързаляне. Големият фаворит – двукратният световен шампион Иля Малинин (на снимката) – не издържа на напрежението и допусна сериозни грешки във волната си програма, съобщава БТА. Шайдоров, който беше пети след кратката програма, стартира изпълнението си с впечатляваща комбинация от троен аксел и четворен салхов. „Още преди Олимпиадата си бях поставил тази цел. Исках да се наслаждавам на пързалянето и да покажа наученото през годините. Първата комбинация е моят запазен знак, но досега често не успявах да я направя. Тази вечер всичко се получи“, заяви новият олимпийски шампион.

След края на състезанието Малинин прегърна победителя. „Казах му, че за мен е чест да споделям леда с него. Обикновено кънките му са безупречни, но ледът е хлъзгав и понякога се случват неочаквани неща“, добави Шайдоров.

Златният медал има особено значение за Казахстан – това е първа олимпийска титла за страната във фигурното пързаляне и едва второ отличие в историята ѝ в този спорт.

Голямото вдъхновение за поколения казахстански фигуристи остава Денис Тен, бронзов медалист от Олимпиадата през 2014 година. Той трагично загина през 2018-а в Алмати – загуба, която разтърси световната общност във фигурното пързаляне.

„Денис повлия на всички ни. Той отвори пътя за младите състезатели, включително и за мен. Надявам се този медал да вдъхнови ново поколение деца в Казахстан“, каза шампионът.

За Малинин вечерта се превърна в тежко изпитание. Американецът изпълни само три от планираните седем четворни скока, падна два пъти и остана едва осми в крайното класиране – неочакван край на повече от две години доминация.

„Бях изключително нервен. Може би и условията на леда не бяха идеални, но това не е оправдание. Всички сме при равни условия. В главата ми нахлуха много негативни мисли и не успях да се справя“, призна той пред медиите.

Само два месеца по-рано 21-годишният американец впечатли света на финала на Гран При, където изпълни седем четворни скока, включително четворен аксел, и подобри собствения си световен рекорд за волна програма.

„Да си фаворит за олимпийско злато е огромно бреме, особено на тази възраст. Олимпиадата е нещо различно – напрежението е несравнимо“, допълни Малинин.

Сред зрителите беше и гимнастическата легенда Симон Байлс, която го аплодира след изпълнението му.

След състезанието американецът поздрави лично Шайдоров. „Бях горд с него. Чух, че сезонът му не е бил лек, а сега постигна нещо невероятно“, каза той.

Въпреки разочарованието Малинин гледа напред: „Това е урок. Не мога да върна времето назад, но мога да реша как да продължа оттук нататък. Предстои ми да се прегрупирам и да намеря правилния път напред.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Политкоректен

    1 1 Отговор
    Ами същото беше с Камилката на миналите игри: в отборното си направи четворните прекрасно, а после се срина психически в индивидуалното от свръх очакванията. Сега и Малинин така. Все пак не го жаля, защото вече е олимпийски шампион и именно той извоюва златото в отборното класиране.

    13:38 14.02.2026

  • 2 Рецепта

    0 0 Отговор
    Като за начало и ти и други си оправете педалския външен вид. Порастнете малко и се дръжте като мъже. Другото ще се нареди с труд.

    13:51 14.02.2026

  • 3 Това никога

    0 1 Отговор
    не съм го разбирал... мъже в женски дрехи!
    Чисти натурални лигльовци педдали...

    14:05 14.02.2026

