Тежък инцидент разтърси Олимпиадата: Световният шампион Финли Мелвил Айвс пострада сериозно

Олимпийската сцена стана свидетел на драматичен и напрегнат момент, след като новозеландският ас във фрийстайла Финли Мелвил Айвс преживя ужасяващо падане по време на квалификациите в дисциплината халфпайп за мъже.

Само на 19 години, Айвс – актуален световен шампион и носител на злато от X-Games – загуби контрол при второто си спускане. Публиката затаи дъх, а на пистата мигновено се появиха медицински екипи, които оказаха първа помощ на младия спортист. След няколко напрегнати минути, Финли бе транспортиран на носилка, докато зрителите и съотборниците му наблюдаваха случващото се в пълно мълчание. Според официална информация от новозеландския отбор, Айвс е получил сериозна травма, но за щастие е останал в съзнание.

„Състоянието му е стабилно и има положителни индикации. Поддържаме постоянна връзка с неговата майка, която е до него, докато преминава през необходимите медицински прегледи“, гласи изявлението на тима.

Финалът в дисциплината халфпайп ще се състои тази вечер в Ливиньо, като сред фаворитите за медалите се открояват американските звезди Алекс Ферейра, Ник Гьопър, Хънтър Хес, както и канадецът Брендън Макай.