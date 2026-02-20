Новини
Тежък инцидент разтърси Олимпиадата: Световният шампион Финли Мелвил Айвс пострада сериозно
  Тема: Зимни олимпийски игри

Тежък инцидент разтърси Олимпиадата: Световният шампион Финли Мелвил Айвс пострада сериозно

20 Февруари, 2026 16:59 1 124 3

„Състоянието му е стабилно и има положителни индикации“, гласи изявлението на тима

Тежък инцидент разтърси Олимпиадата: Световният шампион Финли Мелвил Айвс пострада сериозно - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Олимпийската сцена стана свидетел на драматичен и напрегнат момент, след като новозеландският ас във фрийстайла Финли Мелвил Айвс преживя ужасяващо падане по време на квалификациите в дисциплината халфпайп за мъже.

Само на 19 години, Айвс – актуален световен шампион и носител на злато от X-Games – загуби контрол при второто си спускане. Публиката затаи дъх, а на пистата мигновено се появиха медицински екипи, които оказаха първа помощ на младия спортист. След няколко напрегнати минути, Финли бе транспортиран на носилка, докато зрителите и съотборниците му наблюдаваха случващото се в пълно мълчание. Според официална информация от новозеландския отбор, Айвс е получил сериозна травма, но за щастие е останал в съзнание.

„Състоянието му е стабилно и има положителни индикации. Поддържаме постоянна връзка с неговата майка, която е до него, докато преминава през необходимите медицински прегледи“, гласи изявлението на тима.

Финалът в дисциплината халфпайп ще се състои тази вечер в Ливиньо, като сред фаворитите за медалите се открояват американските звезди Алекс Ферейра, Ник Гьопър, Хънтър Хес, както и канадецът Брендън Макай.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джензито с изпадналия телефон

    1 0 Отговор
    На това да не му е изпаднал вибратора?

    17:16 20.02.2026

  • 2 Невежа

    3 0 Отговор
    Абе Ачо пиши на български бе отворко...Що е тук фрийстайла и халфпайпа?
    У наше село зор го произнасяме,камо ли да го помним...

    17:24 20.02.2026

  • 3 Един

    0 0 Отговор
    Тея са изтрепаха с тея дъски да се лъзгат.

    17:55 20.02.2026

