Арне Слот иска Ибрахима Конате да остане

14 Февруари, 2026 18:45 447 0

Френският национал е спряган за преминаване в Реал Мадрид като свободен агент

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира бъдещето на защитника Ибрахима Конате, чийто договор с клуба навлиза в заключителната си фаза, съобщава БТА. Френският национал е спряган за преминаване в Реал Мадрид като свободен агент след края на сезон 2025/2026, но Слот подчерта, че желанието на клуба е Конате да остане на „Анфийлд“ и да подпише нов контракт. Бранителят започна кампанията колебливо, но в последните месеци демонстрира стабилна форма и дори се разписа при победата над Нюкасъл Юнайтед.

„Водим разговори с него и това показва намеренията ни. Искаме да продължим съвместната си работа, но преговорите все още текат и предстои да видим как ще се развият нещата. Ако не държахме той да остане, нямаше да преговаряме“, заяви Слот.

Той допълни, че Конате се намира в много добър период: „Напоследък се представя силно, а и по-рано през сезона изигра качествени мачове. Като цяло нивото му е високо, но понякога една-единствена грешка може да доведе до гол и това влияе на оценките за играта му.“


