От Реал Сосиедад скочиха заради двете дузпи на Реал Мадрид

16 Февруари, 2026 07:30 372 1

Тези решения на съдията бяха бурно оспорвани от футболистите и феновете на гостите, а кадрите бързо се разпространиха в социалните мрежи

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид постигна категорична победа с 4:1 срещу Реал Сосиедад в събота, но двубоят не премина без сериозна полемика. В центъра на събитията се оказаха две дузпи, отсъдени за нарушения срещу Винисиус, които бразилецът превърна в голове в решаващи моменти.

Тези решения на съдията бяха бурно оспорвани от футболистите и феновете на гостите, а кадрите бързо се разпространиха в социалните мрежи. След мача нито треньорът Матарацо, нито играчите на баския тим коментираха подробно съдийските решения. Клубът обаче изрази ясно позицията си чрез официалния репортаж от мача на своя уебсайт, където акцентира върху двете ключови ситуации.

„Реал Сосиедад прекъсна серията си и падна на „Сантиаго Бернабеу“ с 1:4. Две дузпи, които в другото наказателно поле едва ли щяха да бъдат отсъдени, улесниха победата на домакините“, се казва в официалната хроника на клуба.

В анализа си от клуба детайлно разглеждат отсъжданията. Микел Оярсабал изравни резултата от дузпа, отсъдена за нарушение на Дийн Хаусен срещу Янхел Ерера.

„Малко след това, първа повече от спорна дузпа и гол на Винисиус. Валверде направи резултата 3:1 и остави Реал Сосиедад в нокдаун“, добавят от клуба. Описанието на втората дузпа също е хапливо: „Веднага след началото на второто полувреме съдията свири още една от „онези“ дузпи и Винисиус направи резултата 4:1.“

В заключение от Реал Сосиедад изразяват своето примирение и възмущение.

„Серията е прекъсната на труден терен. Обръщаме страницата, поемаме въздух и се съсредоточаваме върху следващото предизвикателство.“

С тези два наказателни удара Реал Мадрид вече има 13 отсъдени дузпи в своя полза от началото на сезона в Ла Лига (общо 17 във всички турнири) – рекордна цифра за този етап от шампионата (24 кръга). За Реал Сосиедад поражението сложи край на отличната им серия без загуба под ръководството на новия треньор Матарацо. За отбора на Арбелоа пък победата е продължение на успешната серия в лигата, която компенсира разочарованията в Купата на краля и Шампионската лига, където тимът трябва да играе плейоф.


