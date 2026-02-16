Новини
Ван Дайк: Салах продължава да е толкова важен за Ливърпул, колкото е бил винаги

16 Февруари, 2026 07:00 399 0

Той все още е лидер и е важно за мен лично, като капитан, да го имам наоколо и на терена, тъй като присъствието му е от полза за отбора

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Капитанът на английския Ливърпул Върджил ван Дайк подчерта, че египетското крило Мохамед Салах продължава да има важна роля в отбора, а също така добави, че „червените“ продължават да преследват целите си през сезона.

„Мисля, че Мо е все още толкова важен за нас, колкото е бил винаги. Той все още е лидер и е важно за мен лично, като капитан, да го имам наоколо и на терена, тъй като присъствието му е от полза за отбора. „Той винаги дава на отбора повече от гола, който е вкарал или за който е подал. Очевидно в момента има много фокус върху головете му и това е част от живота му, защото той поставя толкова високи стандарти, че когато не вкарва толкова много, бива критикуван“, каза Ван Дайк пред репортерите в микс-зоната на тренировъчната база на Ливърпул.

Салах изигра един от най-добрите си мачове в „определено разочароващия сезон на Ливърпул“ при успеха с 3:0 над Брайтън в четвъртия кръг на турнира за Купата на Англия. Той вкара третия гол за своя тим, а преди него точни бяха Къртис Джоунс и Доминик Собослай. Египтянинът е титуляр във всеки мач след завръщането си от Купата на африканските нации, докато преди да замине в четири поредни срещи влезе от пейката, а в един дори не се появи на терена. Това беше нещо като дисциплинарна мярка на клуба заради изразеното разочарование и публично признание, че отношенията му с мениджъра Арне Слот са се влошили и дори постави бъдещето си в отбора под въпрос.

„Има много повече от това просто да си на терена и да опитваш да вкарваш голове. Има толкова много неща, които хората не виждат, а са важни, за да се опиташ да изградиш един успешен отбор“, каза още Ван Дайк.

Ван Дайк сподели желанието си неговият съотборник поне да стане до края на настоящия си договор.

„Целият фокус е върху това първо да се опитаме да направим този сезон успешен, а след това никога не се знае какво ще се случи. Винаги съм искал Мо да остане, защото ми е добър приятел и сме преминали през върхове и не чак толкова през върхове заедно в продължение на толкова много години. Познаваме се наистина в детайли“, добави Ван Дайк.

След това журналистите го попитаха какво му е мнението за Милош Керкез, който дойде през лятото и имаше труден старт на „Анфийлд“, но явно вече го е преодолял. Унгарският ляв защитник дойде за 40 милиона паунда след две години в Борнемут, но там стандартите явно са други.

„Съвсем ясно е, че се вижда подобрение. Той е още много млад и тепърва свиква да бъде играч на Ливърпул. Това е много повече от това да риташ топката по терена, особено когато отборът не е постоянен. За него е важно да не спира да се подобрява и мисля, че може да се развие още, но всичко е въпрос на време, с трупането на опит", обясни опитният централен бранител на Ливърпул.

Тимът е на шести в Премиър лийг с 42 точки, а следващото им предизвикателство е госутване на Нотингам на 22-ри февруари.


